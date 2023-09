Incompiuta ad Arma di Taggia: via ai lavori dalla prossima settimana, per lo stop alla ciclabile bisogna aspettare

Dopo oltre 15 anni di fermo, dalla prossima settimana all'interno dello scheletro (ex Millenium ed Ex Park 24) inizieranno i primi interventi. Una fase preparatoria e di pulizia degli spazi dai numerosi detriti accumulati. Un preludio ai lavori di messa in sicurezza della struttura esistente.

Bisognerà attendere ottobre per assistere agli interventi più invasivi e la conseguente chiusura del tratto di pista ciclopedonale che costeggia il cantiere. La presenza di mezzi di lavoro, nonché la realizzazione della nuova strada e dei relativi sottoservizi prevede la chiusura al transito di bici e pedoni lungo il bypass della ciclabile. Per tutto il periodo dei lavori, circa 9 mesi, il traffico della ciclabile sarà deviato tra il centro cittadino (davanti all'ex stazione) e lungo il mare per poi ricongiungersi con il tracciato sopra la darsena.

Per quanto riguarda la restante parte dell'intervento, ci vorrà più tempo. Terminata la messa in sicurezza dell'esistente, la road map dell'amministrazione comunale, prevede gli interventi sugli spazi esterni. In particolare, la nascita del nuovo parco urbano ricavato dall'area parcheggio in terra battuta a lato di via Nazario Sauro, alzando la superficie a livello strada dei giardini di via Boselli. Oltre a questo verrà completata anche la nuova piazza antistante la ex stazione e soprattutto verrà collegata la pista ciclabile. Difficile al momento parlare di tempistiche precise.