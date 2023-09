Arma di Taggia: oggi la consegna dei lavori per il primo lotto di Park 24, il sindaco “Parte il cantiere!”

Si è svolto ieri mattina il sopralluogo, preliminare alla consegna dei lavori, all’interno del cantiere di “Park 24” in vista dell’inizio degli interventi per il restyling dell’intera area. Erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici Espedito Longobardi, i tecnici del Comune e la ditta incaricata. “Un sopralluogo – commenta l’assessore Longobardi – estremamente positivo e che ha visto la buona collaborazione della ditta. Non posso che essere felice di questo inizio che porterà alla realizzazione di un’opera fondamentale per la nostra cittadina.”

La consegna dei lavori e del cantiere avverrà nella giornata di oggi: potranno così iniziare gli interventi previsti dal primo lotto per un totale di 1,8 milioni di euro. Questi includono l’adeguamento strutturale del fabbricato in cemento armato e la realizzazione della viabilità di collegamento tra via Nazario Sauro e via Sant’Erasmo. L’intervento durerà 9 mesi. Con la disponibilità della ditta si sta inoltre organizzando e preparando la deviazione della pista ciclabile che, nel periodo del cantiere, passerà sul lungomare garantendo così continuità al percorso. La deviazione sarà pronta entro la fine del mese di settembre. La conclusione del primo lotto permetterà di avviare la realizzazione della grande piazza pubblica che si svilupperà sulla sommità del fabbricato di Park 24. Contestualmente potranno partire i lavori anche per la realizzazione del parco urbano posto tra il fabbricato e l’ex passaggio a livello.

Il sindaco Mario Conio commenta: “Finalmente, dopo quasi 15 anni, riprendono i lavori in quella che è, ed è stata, la più grande ferita del nostro territorio. Si tratta di un primo fondamentale passo per permettere alla nostra comunità di riappropriarsi una volta per tutte di questi spazi, per troppo tempo abbandonati.”