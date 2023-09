Tra bilanci e progetti inizia la nuova stagione del Judo Club Ventimiglia

“Questi primi mesi del 2023 sono stati caratterizzati dalle consuete dinamicità e pluralità che hanno sempre distinto l’attività sportiva dello Judo Club Ventimiglia ASD”. Così il sodalizio ventimigliese parte per la nuova stagione sportiva.

“Iniziamo dall’attività agonistica - spiegano - questa prima parte dell’anno ha visto lo Judo Club Ventimiglia prendere parte a diverse competizioni, tra cui sicuramente meritano un posto di rilievo i Campionati Italiani Juniores a Napoli, a cui ha preso parte Lorenzo Padova nella categoria di peso fino ad 81 kg. Padova ha acquisito il diritto di partecipare alla Finale Nazionale dopo aver vinto la Fase Regionale. Lorenzo ha 20 anni ed è un atleta cintura nera che si divide tra il lavoro in pasticceria ed il judo, sempre presente agli allenamenti anche dopo una lunga giornata lavorativa, merita un plauso particolare per la serietà e l’impegno che mostra, ci ha resi tutti molto fieri della sua partecipazione ai Campionati Italiani”.

“Molto bene anche le nuove generazioni di agonisti made in Judo Club Ventimiglia, che hanno debuttato al Torneo Internazionale “Città di Colombo” a Genova, importantissima manifestazione con la consueta ampia partecipazione di atleti - proseguono - un inizio davvero promettente e scoppiettante per i nostri Esordienti A Nicolò Zarbo 1° classificato nei 36kg e Riccardo Daltoè 2° classificato nei 66kg. Mentre, tra gli Esordienti B Gabriel Zarbo ha conquistato un buon 7° posto nei 66kg. L’atleta Maruska Iamundo ha ricevuto dalla Fijlkam la qualifica di “Atleta Azzurra” come riconoscimento di oltre 10 anni di podi conseguiti a livello nazionale ed internazionale, in cui ha indossato con onore e soddisfazione la Maglia Azzurra, diventando uno dei simboli sportivi della Città di Ventimiglia. L’attività agonistica ha riguardato anche la partecipazione agli allenamenti organizzati durante l’anno dalla Fijlkam Comitato Regionale Liguria Settore Judo - tra tutti quello svoltosi ad Arenzano lo scorso febbraio con ospiti d'eccezione Susy Scutto (medagliata ai Campionati Mondiali) e il Maestro Antonio Ciano del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle Roma - oltre a quelli organizzati in provincia. Per quanto riguarda l’attività del settore giovanile (categorie bambini, fanciulli, ragazzi), i nostri giovanissimi judoka hanno partecipato a diverse manifestazioni, tra le quali il Torneo di Judo "Ponente Ligure" svoltosi a Imperia, il Torneo Giovanile anche esso a Imperia, il Torneo “Città di Bordighera”; oltreché a diversi allenamenti intersociali svoltisi sul territorio in collaborazione con le scuole judo affiliate alla Fijlkam operanti sul territorio provinciale”.

“Alcune iniziative e Progetti sono ormai una tradizione consolidata dello Judo Club Ventimiglia, altri delle novità - spiegano dal club - primo tra tutti il Progetto “SportAperto!”, grazie alla collaborazione con UISP è stato possibile erogare 5 Voucher del valore di 150€ ciascuno a supporto delle famiglie di Ventimiglia per l’abbattimento dei costi di partecipazione all’attività sportiva dei propri figli/e, ed inoltre la fornitura dei kit di equipment per gli atleti più giovani. Altra bella novità è stato il "Sabato delle Famiglie" dello #judoclubventimiglia: i piccoli judoka hanno invitato i loro genitori ad assistere ad un allenamento organizzato in palestra. Tutto si è svolto in clima di festa sereno e gioioso e si è concluso con la soddisfazione dei giovani atleti e con l'apprezzamento delle famiglie. Un'idea semplice, fondata sull'alleanza educativa genitori-atleti-insegnanti tecnici, che pone l'accento sui valori educativi dello judo e sulla loro condivisione. Tra i Progetti “classici” dello Judo Club Ventimiglia, troviamo “Cresci con Noi!” , ideato per l’apprendimento del judo in età evolutiva, riconosciuto ufficialmente dalla FIJLKAM. “Judo in Rosa” per la diffusione della pratica sportiva femminile ed in favore delle pari opportunità, e “Cinture rosse” contro la violenza di genere”.

“Nel corso della stagione sportiva appena conclusa molto spazio è stato dato alla formazione dei nostri insegnanti tecnici, tutti con qualifica federale FIJLKAM, la federazione ufficiale del judo in Italia - aggiungono - le iniziative di formazione a cui abbiamo preso parte, hanno avuto come temi sia aspetti tecnici sia la psicologia dello sport, la metodologia dell’allenamento per i giovani judoka, etica e sport, judo per atleti con disabilità intellettivo-relazionale (UISP Liguria). L’arricchimento delle competenze degli allenatori come strumento di miglioramento dell’apprendimento e dell’allenamento per i judoka di tutte le età. La guida degli allenamenti è affidata ad Antonella Iannucci, Allenatrice 3° dan e laureata in Scienze Motorie, a cui si affiancano le due Collaboratrici Tecniche Maruska Iamundo, 3° dan e Atleta Azzurra, Katya Iannucci, psicologa dello sport e I° dan. Tutto sotto l’attenta supervisione dell'esperto Maestro Benemerito 6° dan Rocco Iannucci”.

“Nel 2023, finalmente, si è svolta, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, la cerimonia di consegna ufficiale delle Benemerenze Sportive CONI, che ha visto protagonista il Maestro Rocco Iannucci, insignito della Stella d’Argento al merito sportivo (riferimento 2019) - concludono - infine, il 2023 ha portato anche la piacevole notizia della assegnazione della Stella di Bronzo (riferimento 2021) al nostro Presidente e Allenatore Antonella Iannucci. Conclusa la stagione sportiva 2022/2023, lo judo Club Ventimiglia è già pronto a ripartire di slancio per la nuova stagione 2023/2024. Lunedì 11 settembre riprenderanno tutti i corsi destinati ad atleti ed atlete a partire dai 4 anni. In cantiere già numerose altre iniziative ed impegni, sempre fieri di essere lo Judo Club Ventimiglia, società fondata nel 1971 con un passato importante ed un futuro a cui guardare con molto ottimismo”.