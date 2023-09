Da giovedì 14 settembre, nella palestra di via Volta 99, ripartono i corsi di ginnastica artistica della ASD Insieme Sanremo.

Dopo una stagione sportiva ricca di soddisfazioni tra cui il successo del Progetto Centri CONI, la conquista della menzione speciale al Festival Internazionale della Creatività (GEF) e la vittoria del Campionato Nazionale Eccellenza 2 alla trave, l’ASD Insieme Sanremo è pronta ai blocchi di partenza. Per chi volesse iniziare a praticare la ginnastica artistica, l’associazione dà appuntamento a partire da giovedì 14 settembre presso la palestra super attrezzata dell’IC Sanremo Centro Levante (ingresso scalinata lato sinistro dell’edificio) al 1º piano.



“Vi aspettiamo numerosi - dicono i dirigenti dell’associazione - ci saranno ad accogliervi le nostre istruttrici laureate in Scienze Motorie e con brevetti federali FGI e CSEN: Lara Astraldi, Sonia Di Marcoberardino, Marzia Riccardi e Angelica Stella”.

Per informazioni contattare tramite whatsapp i numeri 3351758732 e 3391963015.