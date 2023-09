Ricardo Tomé nuovo allenatore nell'Athletic Bordighera Club Handball Pol

L’atteso annuncio è arrivato, l'Athletic Bordighera Club Handball Pol ha ufficializzato Ricardo Tomé come nuovo allenatore della squadra maschile del settore giovanile under 17. L' allenatore a Bordighera ha trovato un club storico e prestigioso volonteroso di far tornare la pallamano al centro della vita bordigotta.



Il tecnico riceve il testimone da Sergio Giribaldi, memoria storica del club sia a livello di gioco che dirigenziale. "Tomé porterà sicuramente una ventata di freschezza e di innovazione - dichiara il presidente dell' ABC Roberto Rizzi che è entusiasta e felice di poter aggiungere un importante tassello al club. Tomé ha intrapreso la carriera da allenatore collezionando successi ed esperienze formative importanti sia a livello nazionale che internazionale: AC Life Style Handball Erice Gennaio 2021 - Settembre 2022; Assistenza al 1° allenatore Marzo 2022 - Aprile 2022; 2° allenatore squadra A1 femminile e responsabile della formazione nelle scuole della città di Paceco; Handball Club Cassa Rurale Pontinia, Aprile 2019 - Aprile 2020; 1°Allenatore A2 femminile 1° Allenatore U20 femminile; 2°allenatore u15 femminile; Responsabile della formazione scolastica; Chelsea Handball Club. England Aug 2018 - April 201 9; London GD, England Aug 2017 - maggio 2018; 1° allenatore U19 London GD, England Aug 2016; 1°allenatore Scudetto, Campione nazionale British Beach Handball Championship".



"La scelta di Bordighera dettata da tanti fattori - commenta coach Tomé - in primis la storia del club che da anni è presente nel panorama italiano. L'Athletic Bordighera Club Handball dispone inoltre di un ottimo settore giovanile coltivato negli ultimi anni; una solida base per ripartire facendo una scelta di crescita condivisa per tornare già dalla prossima stagione in serie B".



Tomé dichiara di aver trovato nel club Abc "...un ottimo gruppo di ragazzi giovani e volenterosi". "Con questi presupposti e la professionalità di Tomé il Club è certo che questa potrebbe essere la chiave per riprendere il giusto cammino assieme ad un pubblico super che tornerà in palestra a sostenerci e che ha sempre dimostrato grande affetto nei confronti di questa storica società - dice il presidente Rizzi che augura a tutto lo staff e ai soci una stagione agonistica 2023/2024 ricca di emozioni e successi".