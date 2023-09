Sconfitta per 1-0, domenica scorsa, per la Sanremese a una settimana dal via in campionato. Una partita lunghissima con tanto recupero e molta sfortuna per i biancoazzurri che meritavano ampiamente almeno il pareggio e la decisione per il passaggio del turno ai calci di rigore.

Un match che ha anticipato di qualche ora la formazione dei gironi del campionato di Serie D, che domenica prossima vedrà i biancoazzurri in trasferta sul campo del Chisola.

(Nella gallery le immagini dell'incontro)