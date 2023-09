Calcio: al via gli allenamenti della scuola calcio con la Virtus Sanremo al campo Grammatica

Al campo ‘Grammatica’ (gestito dalla Virtus Sanremo) al via gli allenamenti per gli under 12 (ore 17) con il nuovo Mister, Gerardo Scazzola.

Venerdì alle 17 sarà la volta degli under 10 con i nuovi allenatori Massimiliano Moroni ed Osvaldo Brunori mentre, mercoledì 13 alle 17 partirà il raduno dei 2015 con la ‘Scuola Calcio Angelo Moroni’ (allenatori Daniele Capozucca ed Otello Corio).

La stagione vedrà la presenza del giocatore professionista ex Inter, Lazio e nazionale brasiliana, Cesar Rodrigues.