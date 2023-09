Sanremo: dopo lo stop a maggio, domenica tornerà la Baby Maratona

Domenica 17 settembre alla pista d'atletica di Sanremo tornerà l'appuntamento con la Baby Maratona. Una iniziativa molto attesa dalle famiglie, inizialmente prevista come di consueto a maggio e poi rimandata a causa del maltempo.

La manifestazione è organizzata dall’assessorato al turismo guidato dall'assessore Giuseppe Faraldi. Giunta all’edizione numero 23 (9° memorial “Lino Bottini”), la “Baby Maratona” è rivolta ai piccoli atleti nati negli anni dal 2012 al 2020. L’anno scorso avevano partecipato ben 212 bambini, 26 mamme e 31 papà.



Il programma prevede: dalle 8.30 alle 9.30, ritrovo e iscrizioni; alle 10, inizio manifestazione. "Sono previste anche la "Maratonina delle Mamme" (19ª edizione) e la "Maratonina dei Papà" (21ª edizione). Così come il premio alla scuola con maggior numero di iscritti. Si ringraziano gli sponsor che ormai da anni forniscono un supporto e un contributo importante per la realizzazione della manifestazione: Nuova Assistenza, Generali Italia spa, Logoskaimetis srl, Merlino Pubblicità srl, ASD Sanremo Sport & Tourism. Per informazioni sulla “Baby Maratona” si può contattare i seguenti numeri di telefono: 0184 580 410 oppure 338 65 92 0 58" - ricordano dal Comune di Sanremo.