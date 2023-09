Ospedaletti: verrà installato un semaforo con impianto 'T-Red' all'incrocio tra l’Aurelia e via Val di Rodi

Un nuovo semaforo con impianto ‘T-Red’ ad Ospedaletti, in osservanza al nuovo Codice della Strada, che mira a garantire la sicurezza delle persone e della circolazione stradale.

Sicurezza che rientra anche tra gli obiettivi principali dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Cimiotti, a tutela della incolumità degli utenti della strada con la realizzazione di interventi di competenza funzionale al miglioramento della viabilità, ma anche ad un più incisivo è puntuale contrasto a tutte le condotte in violazione delle norme.

Sarà installato sulla Statale Aurelia, che costituisce un'arteria di primaria importanza nell'ambito della viabilità comunale, visto che attraversa tutto il centro abitato ed è caratterizzata da una significativa urbanizzazione e da ingenti flussi veicolari. Proprio per questo, i dati raccolti nei pressi del civico 114 di corso Regina Margherita nel periodo 14-17 dicembre 2022, hanno registrato il passaggio di 21.207 veicoli di cui: 1.456 due ruote, 14.623 auto, 3.568 furgoni, 1.314 camion e 246 autoarticolati.

Tutto ciò determina un possibile tasso d'incidentalità superiore rispetto alle altre strade di cui consta la viabilità comunale. L'intersezione tra l’Aurelia e via Val di Rodi risulta essere un punto pericoloso per quel che concerne la viabilità comunale, visto che insiste un attraversamento pedonale compreso fra due curve e che, a causa della velocità dei mezzi transitanti, si creano condizioni e occasioni di reale ed effettivo rischio per la sicurezza sia degli automobilisti che si immettono sulla strada principale e sia soprattutto dei pedoni.

Il Comune ha così avviato le procedure per l'installazione di un nuovo impianto semaforico nei pressi dell'incrocio ma anche predisposto un idoneo studio per eventuale riqualificazione degli impianti semaforici insistenti sul territorio comunale.