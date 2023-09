Taggia: manca poco ai corsi con il Teatro del Banchéro, Speranza e Brizi insegnanti

Inizieranno a ottobre i corsi della Scuola di Teatro Officina (28ma edizione) per l’anno accademico 2023-2024, organizzati e promossi dal Teatro del Banchéro di Taggia. I corsi per bambini e ragazzi, le cui classi verranno formate dopo le iscrizioni, saranno diretti da Mariòn Lolita Mélissa Constantin, giovane e brillante attrice francese.

Il programma dettagliato dei corsi di Officina Banchéro verrà presentato nelle prossime settimane. I corsi si svolgeranno a Taggia, presso la sede del Teatro del Banchéro. I corsi per gli adulti - diretti da Mariella Speranza e Massimo Brizi - saranno rivolti sia a chi ha già avuto esperienze di recitazione che alle persone che si avvicinano per la prima volta al teatro.



Gli insegnanti, dopo un primo incontro a titolo gratuito, valuteranno a quale gruppo aggregare ogni singolo allievo. Le lezioni si terranno una volta alla settimana il mercoledì pomeriggio il primo gruppo, e il mercoledì sera il secondo gruppo. Per le persone che non avranno possibilità di partecipare alle lezioni settimanali - oltre che per gli stessi corsisti – con Officina Out saranno proposti stage e laboratori brevi, di approfondimento e perfezionamento.



Come di consueto, Officina Out coinvolgerà attori e registi di assoluta qualità per offrire più punti di vista all’approccio al testo e alla scena. Oltre ai citati Speranza e Brizi, ci sarà la possibilità, negli stage, di lavorare anche con Marcello Prayer (attore, regista Direttore artistico della Scuola di Teatro Officina), Pino Petruzzelli (drammaturgo, regista, scrittore, autore, attore) e per la prima volta Mercedes Martini (attrice, regista e coach, insegnante della Scuola di recitazione Mariangela Melato del Teatro Nazionale di Genova).