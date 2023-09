Tennis: la giovane Victoria Lanteri Monaco campionessa italiana Under 12 e vince la 'Coppa Lambertenghi'

La giovane tennista sanremese Victoria Lanteri Monaco si è laureata campionessa italiana under 12, conquistando la coppa Lambertenghi al circolo Bonacossa di Milano, battendo in finale con un secco 6/2 6/3 Benedetta Terzoli del circolo Sporting Club di Roma.

Victoria ha rispettato in pieno i favori del pronostico, partendo da numero 1 del tabellone, forte di una carriera agonistica che alla sua giovane età non ha rivali. Basti considerare che lo scorso mese di luglio, impegnata nella ‘Summer Cup’, la più importante competizione a squadre per nazioni, ha terminato da imbattuta tutto il percorso della competizione.

Ad assisterla durante la finale, oltre alla mamma Lara e il papà Enzo, anche Matteo Civarolo, direttore della Sanremo Tennis Team dove Victoria si allena con grande applicazione e spirito di sacrificio, seguendo le orme di un campione come Matteo Arnaldi che proprio sulla applicazione e sullo spirito di sacrificio ha costruito la sua straordinaria carriera.