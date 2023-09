Arma di Taggia: in piazza Chierotti una serata di sport con Karatestate

Sabato 9 settembre alle 21 piazza Chierotti ad Arma di Taggia si riempirà di tanti atleti in karategi e cinture colorate per la manifestazione Karatestate organizzata dai sensei e dagli atleti dell’ASD Karate Arma Taggia.

“Sono orgogliosa dei miei atleti, di quanto sono riusciti ad apprendere in questi anni nonostante il fermo per covid - dichiara il sensei Valentina Sabia - tutti cooperano e collaborano per riuscire a rendere la nostra Associazione un luogo accogliente e stimolante per tutti. L’impegno, sia in palestra che al di fuori di questa, hanno portato ad ottimi risultati ed è arrivato il momento di dimostrarli e metterli in pratica concretamente”.