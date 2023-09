Taggia: revocata l’ordinanza sindacale con le limitazioni all’utilizzo dell’acqua

Nella giornata di oggi è stata firmata dal sindaco Mario Conio la revoca all’ordinanza sindacale n. 87, del 23 agosto 2023, che imponeva alcune limitazioni all’utilizzo dell’acqua.

La revoca arriva a seguito della nota, giunta nei giorni scorsi, nella quale il Commissario dell’ATO Idrico ha confermato che l’emergenza idrica, presupposto iniziale per le limitazioni, risulta rientrata. Non vi sono, quindi particolari prescrizioni per l’uso dell’acqua.

Il sindaco Mario Conio aggiunge: “Seppur rientrata l’emergenza, invitiamo la cittadinanza a un uso consono della fondamentale risorsa.”