Taggia, prorogato al 18 settembre il termine delle domande per la gestione del centro anziani

Il Comune di Taggia ha prorogato il termine ultimo per presentare le domande per partecipare alla procedura di selezione a evidenza pubblica per la co-progettazione dei servizi e la gestione del centro ricreativo per anziani.

L’avviso, pubblicato all’Albo nelle scorse settimane, è riservato agli Enti del Terzo Settore.

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Taggia via PEC al seguente indirizzo: comune.taggia.im@certificamail.it all’attenzione del X Servizio – Servizi Socio Educativi entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 settembre 2023.

Per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali telefonando al numero 0184.476222, o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.taggia.im.it.

L’avviso pubblico con i relativi allegati, compreso il modulo per la domanda, sono scaricabili a questo link.