Due autovelox fissi a Taggia: si cercano punti dove poterli installare, quali le zone potenziali

Il Comune di Taggia sta valutando l'installazione di due autovelox fissi. La Polizia Locale sta prendendo in esame le recenti modifiche al codice della strada in materia e soprattutto le aree papabili per ospitare i rilevatori di velocità.

Le zone potenziali potrebbero essere quelle lungo l'Aurelia, sia nel tratto con il traffico in ingresso da Bussana (Sanremo) sia per quello proveniente da Riva Ligure. Entrambe le zone sono state spesso teatro di incidenti, in alcuni casi anche mortali. L'alta velocità è sicuramente uno dei principali fattori in questi casi. Inoltre sono numerose le segnalazioni di guidatori che spesso attraversano l'Aurelia nell'abitato di Arma di Taggia oltre i limiti consentiti.

L'autovelox fisso, rispetto ai velo ok, i bidoncini arancioni che funzionano saltuariamente, potrebbe essere un deterrente più efficace. Su questo aspetto Taggia e Sanremo sono vicine non solo da un punto di vista geografico, considerato che anche la città dei fiori ha recentemente installato il primo di due autovelox fissi proprio sull'Aurelia, in corso Mazzini, nel rettilineo tra La Brezza e La Vesca. L'altro sarà collocato a settembre al confine ovest, con Ospedaletti, in corso Marconi.

La politica degli autovelox offre benefici in termini di sicurezza e senza girarci troppo intorno, dà i suoi profitti alle casse comunali. Prova ne siano le 120 multe in appena 20 giorni di funzionamento a Sanremo. Se si supera di 10 km/h il limite dei 50, la multa è di 42 euro ma si sale a 173 euro se la velocità rilevata si attesta tra i 10 e i 40 km/h oltre limite, più la decurtazione di 3 punti dalla patente. Per chi supera i 100 km/h la sanzione è di 543 euro, 6 punti decurtati sulla patente e la sospensione da 16 a 36 mesi della stessa.