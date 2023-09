Imperia Fishing Club, neanche un anno di età ed è già Campione d’Italia (foto)

Nella splendida cornice della penisola salentina presso San Foca (LE) si è svolto dal 31 agosto al 2 settembre il Campionato Italiano Traina Costiera per Società 2023.



La manifestazione, organizzata dalla Fipsas in collaborazione con la locale sezione della Lega Navale, contava la presenza di numerosi equipaggi provenienti da varie zone d’Italia. La gara ha decretato il trionfo nelle due giornate di gara dei tre equipaggi dell’Imperia Fishing Club che si sono aggiudicati il primo posto in classifica sia nella prima che nella seconda prova. Nata nel novembre del 2022 dopo neanche un anno d’età l’Imperia Fishing Club si può così fregiare del titolo di Campione d’Italia 2023 di pesca a traina costiera. I componenti degli equipaggi che hanno permesso il raggiungimento di tale prestigioso risultato sono Massimo Dolla, Edoardo Dolla, Bujar Laci (primi classificati), Massimiliano Lorenzi, Roberto Vullo, Fabrizio Biandrino (secondi classificati), Massimo Solaini, Fabio Leporace, Andrea Monari (terzi classificati). Sul secondo gradino del podio è salita la società Overfishing Salento e sul terzo la Lega Navale San Foca.

Grandissima soddisfazione da parte del Presidente dell’Imperia Fishing Club oltre che il prestigioso risultato raggiunto dalla società, per la presenza fra i componenti degli equipaggi di due giovani promesse della pesca sportiva imperiese Edoardo Dolla di 18 anni e Andrea Monari di 15 anni.