Sanremo: la Pigna, il cuore della città dei fiori trafitto da degrado e sporcizia

“Arriva settembre, gli ultimi turisti si preparano per andare via, quest’anno la situazione economica dei commercianti è stata difficile ma diciamoci la verità, la maggior parte dei ristoranti hanno due menù, quello per i turisti (più caro ovviamente) e quello per amici e conoscenti ma non solo, tanti eventi nella Pigna di Sanremo con le conseguenze annesse e connesse: niente controllo delle autorità per i decibel permessi, ubriachi molesti fino all’alba, niente orari da rispettare in questi eventi con disagio per chi lavora, tanti turisti stranieri che vogliono assistere, ma nessun cartello con indicazioni da dove salire, come arrivarci e cosa andare a vedere e poi, ci sono quei residenti che vivono nel degrado, nel marciume, nella sporcizia, in mezzo alla rumenta, ma non perché siano disagiati socialmente ma perché, scusate il termine sono ‘sozzi’!”.

E’ questa la denuncia di una lettrice residente nella Pigna che analizza con tanto di documentazione fotografica il degrado e la sporcizia che regna nel centro storico di Sanremo al termine dell’estate 2023.

“Abbiamo il punto raccolta che usiamo solo noi abitanti con il dovere civico accentuato – prosegue - ed abbiamo gli spazzini ogni giorno della settimana divisi in 3 camioncini, quindi semplificano le cose ma la Pigna rimane la Pigna e le foto dimostrano ciò che portano come ricordo i turisti, soprattutto stranieri che passeggiano per queste strade piene di storia, immagini dell’Italia che c’è, di quella che è diventata! Si parlava neanche tanti anni fa di stanziamenti per rimettere a posto la Pigna perché Sanremo non è solo Festival”.

La lettrice invita a guardare le foto da lei scattate cosicchè chi non è mai stato da quelle parti si potrà rendere conto “Quale sudiciume regna sovrano, capiamoci, non per colpa dell’Amaie, ma è la solita storia italiana”.