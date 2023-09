Sanremo: donna salvata in extremis, i ringraziamenti della figlia al personale del reparto di chirurgia del Borea

"Nella notte tra il 30 e 31 agosto (ore 2,20 circa) mamma veniva trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso di Sanremo con forti dolori addominali e vomito. Alle 4,35 (circa) veniva dimessa poiché gli esami del sangue erano perfetti, con una terapia da seguire a casa: Plasil ed in caso di dolore persistente Tachipirina.

Tornata a casa, i dolori non diminuivano, pertanto, chiamavo la guardia medica che mi inviava l'ambulanza per altro trasporto al Pronto Soccorso (ore 7 circa del 31 agosto). Fortunatamente il medico di guardia era cambiato e, molto scrupolosamente, dispone una tac con mezzo di contrasto il cui esito è ‘perforazione dell'intestino’. Ricoverata immediatamente in chirurgia, già con febbre e peritonite, veniva operata d'urgenza. Fortunatamente mamma è ancora tra noi.

Vorrei ringraziare pubblicamente tutto il personale del reparto di chirurgia dell'ospedale di Sanremo, in particolar modo il chirurgo dott. Federico Costante per la professionalità ma, soprattutto, per la sua grande umanità, e tutta l'equipe che lo ha supportato nell'operazione a mamma, ed il personale che tutti i giorni si prende cura di lei.

Grazie, grazie ed ancora grazie. Antonella Cabrini".