Tennis: super Matteo Arnaldi, il sanremese batte Norrie in tre seta agli Us Open di New York

Continua la cavalcata irresistibile di Matteo Arnaldi agli US Open. Impresa memorabile per un italiano arrivare alla seconda settimana di un torneo degli slam, ancora di più per un giovanissimo nato sulla terra battuta e pochi mesi fa fuori dalla classifica dei primi cento giocatori ATP.

Il giovane giocatore di Sanremo è stato perfetto in ogni settore di gioco ed ha fatto apparire Cameron Norrie come il meno esperto dei due nonostante il britannico abbia una lunga esperienza di tennis di altissimo livello ed un best ranking al numero 8 della classifica mondiale ATP.

Punteggio netto, 6/3 6/4 6/3, confermato dalle statistiche che pendono tutte dalla parte di Arnaldi: 5 ace e un solo doppio fallo, 36 vincenti e 16 errori gratuiti contro 24 vincenti e 29 errori gratuiti per Norrie.

Con questa vittoria Matteo accede agli ottavi di finale e si regala una partita storica contro il numero 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz. Il giocatore spagnolo parte ovviamente con i favori del pronostico ma Arnaldi ha la possibilità di mostrare tutti i suoi straordinari miglioramenti nello scenario strepitoso del campo centrale americano davanti ad una platea di centinaia di migliaia di spettatori di tutto il mondo.

Tra questi sicuramente tanti sanremesi e tutti i giovani tennisti liguri che hanno in Matteo un esempio di dedizione e applicazione ampiamente ripagati.