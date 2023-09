Pompeiana: nel fine settimana il "I Memorial glorie pallapugno pompeianesi"

Un omaggio alla pallapugno con un torneo e insieme un incontro sulle tecniche di primo soccorso. È quanto accadrà a Pompeiana nel fine settimana.

L'Asd Pompeiana Pallapugno, con il patrocinio del Comune, organizza il "I Memorial glorie pallapugno pompeianesi". Un torneo di "ciapeta" riservato ad amatori e terzini di squadre di serie C. Nei due giorni si giocherà dalle 15 alle 21 con partite a tempo di mezz'ora. Nel pomeriggio di domani ci sarà anche un incontro formativo, a cura dell'Opi Imperia, sulle tecniche di primo soccorso.

"La pallapugno - spiega Ivano Martini, ex calciatore e ottimo podista ma anche giocatore di pallone elastico - sport che nel secolo scorso ha vissuto grandi momenti, sta vivendo un momento di regressione. Da parte nostra facciamo quanto possibile per tenerlo in vita promuovendolo e creando eventi per gli appassionati".