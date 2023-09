Il Sanremo Rugby apre la stagione 23/24 con la nomina del nuovo team manager

La stagione 2023/2024 del Sanremo Rugby è pronta per iniziare e la società biancazzurra anticipa il via annunciando un nuovo ingresso nello staff.



Manuela Bongiovanni, plurimedagliata ai campionati italiani di coastal rowing e dal 2022 allenatore di canottaggio di primo livello, sarà il nuovo team manager del sodalizio e si occuperà dei rapporto tra società, attività sportiva e famiglie.

“Sono molto felice di entrare a far parte del Sanremo Rugby - commenta Manuela Bongiovanni a poche ore dalla nomina - un grazie alle famiglie che credono nella nostra società e nella sua proposta sportiva, sarà un grande piacere lavorare con tutto lo staff insieme ai ragazzi e ai tecnici biancazzurri. Sono pronta a lavorare e ci aspetta una grande stagione”.



“Diamo il benvenuto a Manuela Bongiovanni e siamo felici che entri a far parte della famiglia biancazzurra - aggiungono dalla presidenza del Sanremo Rugby - il suo è il primo nuovo innesto, sono in programma diverse novità che annunceremo nei prossimi giorni. Siamo reduci dal grande lavoro svolto in estate con il centro estivo e ora abbiamo l’intenzione di arricchire lo staff che sarà sempre più numeroso e coeso”.



La nomina del nuovo team manager è una delle tante novità che il Sanremo Rugby sta mettendo a punto in attesa della nuova stagione sportiva che è ai nastri di partenza.