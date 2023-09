Inaugurato l’Expo Valle Arroscia, evento che promuove il territorio (foto e video)

Promuovere le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio a cavallo tra Liguria e Piemonte. A Pieve di Teco per la decima volta è stato tagliato il nastro dell’Expo Valle Arroscia, evento importante perché verrà siglato anche il “patto di amicizia” con Ceva.

L’obiettivo è quello di dare vita a nuove azioni per stimolare economia, artigianato e turismo tra le realtà territoriali vicine. Expo Valle Arroscia andrà avanti fino a domenica 3 settembre. L’organizzazione è della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia che interviene nel suo ruolo di Azienda Speciale quindi collaborano alla riuscita della manifestazione anche il Comune di Pieve di Teco e tutti gli altri Comuni dell’Unione dell’Alta Valle Arroscia.





Il programma è analogo a quello delle precedenti edizioni con incontri culturali, presentazione dei prodotti tipici della Valle, degustazione di cibi nelle aree dedicate alla gestione della somministrazione alimentare.

Nei tre giorni di festa sarà possibile scoprire le bellezze del territorio, assaporare le eccellenze locali, visitare i carruggi, o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. L’evento nato per valorizzare i prodotti tipici, l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato.

Ad Expo Valle Arroscia sono previsti appuntamenti con tantissime novità per soddisfare le aspettative di un pubblico eterogeneo: shopping ed enogastronomia sono il piatto forte della rassegna. Sarà dunque un weekend a misura di buongustai, camminatori, amanti della natura e famiglie.

La manifestazione è nata con lo scopo di valorizzare i prodotti tipici dell’entroterra imperiese e rappresenta una vetrina per tutti i produttori della vallata, una grande festa che unisce Comuni, espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospitano stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici.

Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Spazio ai cooking-show di grandi chef, a corsi di assaggio e visite in aziende. Confermata l’apprezzata iniziativa “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata.

Piazza Brunengo ospita invece l’Isola di Sapori ovvero lo street food di qualità. Dopo il successo della passata stagione torna il Focus sul vino Ormeasco con esperti sommelier.

Il programma di Expo Valle Arroscia è arricchito dalle iniziative del Parco delle Alpi liguri per fornire all’evento nuova vitalità e nuovo impulso al mondo dell’outdoor: sono in costante aumento gli appassionati di attività e sport all’aria aperta, risorsa fondamentale per promuovere il turismo.