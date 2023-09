Scopriamo le probabilità del poker.

Molto più di un semplice gioco di fortuna, il poker coniuga calcolo e psicologia in maniera del tutto armonica. Forse il segreto del suo successo sta proprio in questo filo rosso che tiene insieme la parte più razionale con quella più intima ed empatica. Vediamo insieme quanto pesa, nel gioco del poker, il calcolo e la matematica.

I fondamenti delle probabilità nel poker

In matematica il calcolo delle probabilità serve ad associare ad ogni evento un numero, utile ad esprimere quantitativamente il grado di fiducia sul verificarsi dell’evento. I modi per definire la probabilità di un evento sono molteplici e si ricavano analizzando i possibili risultati attesi dall’evento stesso.

Nel poker le probabilità contano più di una buona mano e per questo è utile, ad ogni giocatore, riuscire a fare i giusti calcoli matematici. Imparare a calcolare le probabilità nel poker serve in primis a valutare la possibilità che vengano calate sul tavolo determinate carte utili ad ottenere un determinato punto. Non solo, il calcolo probabilistico è utile anche nella valutazione del rapporto tra le chips presenti nel piatto e la spesa da affrontare per una determinata puntata.

Tutto questo dimostra come il poker non sia un banale gioco di carte ma uno in cui ogni azione ed ogni mossa può cambiare le sorti del gioco. L’intuizione è legata principalmente alla parte più psicologica del poker, il calcolo a quella matematica. Un buon pokerista sa bene che le due componenti devono essere ugualmente prese in considerazioni per ottenere il massimo dal tavolo. La probabilità ed il calcolo guidano letteralmente le decisioni da prendere e la possibilità che si incastrino specifiche combinazioni sempre rispettando i fondamenti matematici del gioco.

Calcolo delle probabilità delle mani

Tra le principali ed essenziali abilità che nel poker bisognerebbe avere, saper calcolare le probabilità è la più importante. Non solo, vivere il gioco anche in un’ottica di calcolo probabilistico può renderlo più entusiasmante e meno scontato e banale. Ogni mano, potremmo dire, porta con sé una storia diversa e determinare la probabilità che ciascuna dia un determinato punteggio, serve a direzionare anche le scelte da compiere.

Facciamo un esempio pratico e cerchiamo di capire quale possa essere la probabilità che si abbia una coppia di RE come carte iniziali. Considerando che in un mazzo di poker ci sono 52 carte le combinazioni che escano due carte uguali sono 1326. Tra queste, sei sono le combinazioni determinate da una coppia RE. Ne risulta quindi che su 1326 combinazioni, 6 sono sicuramente la nostra coppia di RE. Dividendo 1336 per 6 otteniamo che 1 mano su 221 è una coppia di RE. Le probabilità saranno quindi 1/221 cioè lo 0,45%.

Diverso è il caso in cui siamo alla ricerca di una scala ad incastro in cui devo prima fare il calcolo degli outs, cioè delle carte positive che mi possono permettere di realizzare il punto atteso.

Giocare online è il mezzo migliore per alimentare la sistematicità del calcolo probabilistico. Considerando la possibilità di prendere parte ai tornei in qualsiasi momento della giornata ed in ogni luogo, attraverso un device, aumentare l’allenamento nel calcolo diventa un esercizio quotidiano.

A meno di non essere dei geni della matematica, l’esercizio è la strategia migliore per migliorarsi. Abbiamo raccolto il parere di diversi utenti e tutti concordano sul fatto che giocare online sulla migliore piattaforma italiana, sia il metodo migliore per esercitarsi col poker e divertirsi anche con tornei innovativi come il Mystery Bounty. Attraverso questo opertatore, infatti, sarà possibile prendere parte alle più famose partite disponibili online, dove partecipano giocatori professionisti e dilettanti.

Attraverso le loro grandissime offerte, sarà possibile accedere ad un catalogo unico e vasto, dove sono presenti i classici come il Texas Hold’em e l’Omaha ma anche varianti moderne come il Blast e lo Snap.

Il tutto risulterà più emozionante nel momento in cui si raggiungeranno le vette delle sfide, attraverso mani uniche che solo la pratica e la buona conoscenza del gioco porta, come il raro (ma non impossibile) poker tris che potrebbe ribaltare il gioco.

Pot Odds e valore atteso

Le Pot Odds ed il valore atteso sono altri strumenti essenziali per prendere decisioni intelligenti. Nel poker con il termine pot odds si intende quella somma che dobbiamo chiamare, paragonata al totale che c’è nel piatto. Un rapporto importantissimo che si può conoscere calcolando la percentuale del piatto totale che noi investiamo facendo la nostra chiamata. Facciamo un esempio concreto: se nel nostro piatto ci sono 100 euro ed il nostro avversario ne punta 50, in totale, dopo la nostra chiamata nel piatto ci sarebbero 200 euro. Noi abbiamo investito solo 50 euro e quindi solo il 25% del piatto totale che corrisponde alle nostre pot odds sulla chiamata. Le pot odds sono utili ad indicarci quante volte dobbiamo vincere affinchè ci sia un reale profitto.

Questa realtà del poker all’apparenza complessa, in realtà con la pratica si affina e diventa poi quasi naturale applicarla a tutte le mani.

Uso strategico delle probabilità

Le probabilità non sono numeri ma sono dei veri e propri strumenti strategici che possono plasmare il modo di giocare. Imparare a giocare con uno stile probabilistico serve a valutare il rischio e a giocare mani più sicure. Il rischio è sempre incerto però con uno studio preciso delle probabilità si può limitare una eventuale perdita. Questa ulteriore comprensione del gioco e dare un altro livello di controllo sul tavolo.

Navigazione nelle decisioni pre-flop

Le decisioni pre-flop sono molto spesso cruciali per il successo nelle mani del poker. Le probabilità possono anche determinare questa scelta cercando di far comprendere quali mani siano più probabili di successo, secondo le statistiche e consente di prendere decisioni più informate sul dover giocare o meno una mano. Per prima cosa si decide se è conveniente partecipare o meno ad una mano, considerando tutte le variabili. Nel pre-flop il mazziere distribuisce due carte coperte a tutti i giocatori, partendo da quello alla sua sinistra. Quella del pre-flop è una strategia logica che segna un punto di partenza importante. Calcolarne le probabilità serve a continuare la mano nel migliore dei modi possibili.

Bluff e manipolazione delle probabilità

Un ingrediente immancabile nel poker è il bluff. Non è un semplice imbroglio ma un modo per manipolare le giocate a proprio favore. Anche saper bluffare è un’arte e serve una grande strategia mentale per riuscire a portarlo a compimento. Anche con il bluff è possibile manipolare le probabilità di vincere.

Sfruttare l’errore di valutazione degli avversari

Nell’ambito della sfera psicologica che coinvolge il gioco del poker sfruttare l’errore di valutazione degli avversari può essere una mossa vincente. Riuscire a riconoscere l’errore altrui serve a sfruttare al meglio la situazione per ottenere un vantaggio nel gioco. Anche carpire le emozioni dell’avversario è un buon modo di anticiparlo o prevedere le sue prossime mosse.

Momenti famosi che sfidano le probabilità

Il poker è pieno di momenti celebri in cui i giocatori hanno sfidato le probabilità ed hanno ottenuto incredibili risultati. Tante di queste storie sono state ispiratrici per tantissimi altri pokeristi. Questo a dimostrare come il calcolo e la memoria delle carte sia di vitale importanza al tavolo. Grandi giocatori di poker sono anche dei matematici nascosti e per questo il poker può servire anche come allenamento della mente.

Conclusioni

Il poker è un mondo complesso fatto di numeri e psicologia. Il filo che unisce queste due anime del gioco sta tutto nelle testa del giocatore. Questo rende il gioco affascinante ed allo stesso tempo complesso ma un evergreen per tantissime generazioni. Lo dimostra anche il fatto che, nonostante sia un gioco antichissimo, è arrivato fino a noi con le dovute varianti ed innovazioni. Oggi grazie alle piattaforme online è uno dei giochi più amati e praticati e che vede emergere anche diversi campioni che sono da esempio per le nuove generazioni di pokeristi.

Giocare online è essenziale per esercitarsi nel calcolo delle probabilità e riuscire a gestire il gioco nel migliore dei modi. Le probabilità nel poker sono gran parte del risultato che si porta a casa. Serve una memoria sempre allenata e dei nervi saldi per non lasciare intuire all’avversario quale sarà la prossima mossa che vogliamo mettere in atto.