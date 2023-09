Piazza del Duomo di Imperia “ostaggio” dei lavori e basilica al buio

“Penso che sia vergognoso tenere la nostra amata Basilica concattedale al buio e piazza Duomo nel degrado. Chi di dovere dove siete? Non vantatevi troppo di avere la chiesa più grande della Liguria se poi è questo il risultato. Vorrei dire tanto ma cerco di contenere il mio istinto vulcanico”. È lo sfogo social dello storico sacrestano della Basilica di Porto Maurizio Luigi Ridolfo.

Ma non il solo visto che si lamentano praticamente tutti i residenti della zona: “I parcheggi sono drasticamente diminuiti per via dei lavori praticamente in contemporanea al Polivalente e alla palestra Maggi. A farne le spese anche automobilisti che non trovano un posto dove parcheggiare e pochi giorni ci sono state anche delle rimozioni”.

L’altro aspetto sollevato dal sacrestano è il degrado: la salita per il Parasio è spesso ricettacolo di rifiuti, ma lo è anche la piazza dove tra le auto vengono abbandonate lattine e bottiglie.

Domenica scorsa sono stati trovati anche sacchetti dei rifiuti nel parcheggio accanto alla Basilica abbandonati pure quelli vicino alle auto e in prossimità del parcheggio sotterraneo.