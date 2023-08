'Troppi errori per Imperia sul sito del ministero del Turismo Open to meraviglia', j'accuse dell'ex consigliere regionale Manti

Troppi errori per Imperia sul sito del ministero del Turismo 'Open to meraviglia': l'ex consigliere regionale Pd Giancarlo Manti si scaglia contro il portale finito nel mirino della Procura per le spese sostenute per la sua attivazione.

Lo scorso mese di aprile, la ministra Santanchè in collaborazione con Enit, l'Agenzia nazionale del turismo, aveva presentato, appunto, 'Open to meraviglia', la campagna pubblicitaria ideata per promuovere l'Italia nel mondo. La procura della Corte dei Conti del Lazio ipotizza, infatti, il danno erariale, cioè lo spreco di denaro pubblico.

Ma giustamente Manti ha trovato delle imprecisioni. "Preso dalla curiosità e dalle polemiche al riguardo -scrive l'ex consigliere regionale dem - sono andato a vedere sul sito le notizie sulla mia città, Imperia. Sotto riporto ciò che è scritto. Parlando della Provincia

Verde, olio e storia nel Ponente ligure

La provincia ligure di Imperia si estende lungo la riva di Ponente, ospitando diverse città celebri per l’attività balneare, come Bordighera, Albenga e Sanremo, quest’ultima casa del tradizionale Festival della Canzone Italiana. La zona è conosciuta per la produzione di olio e olive. Dal borgo di Taggia proviene la varietà dell’oliva taggiasca, piccola e scura, che si contraddistingue per il sapore delicato.

La città di Imperia vanta il pregio di ospitare la chiesa più grande della Liguria: la Basilica di San Maurizio, affiancata da due campanili gemelli che raggiungono i 36 metri. Il capoluogo ligure è inoltre noto per essere la città natale dello scrittore Edmondo De Amicis, autore del celebre romanzo Cuore. La biblioteca comunale ospita una fedele ricostruzione del suo studio, con foto, appunti e una collezione di oltre 3 mila volumi.

Se vi trovate nei pressi di Imperia, non può mancare una visita alla Pasticceria Piccardo, fondata nel 1905 e oggi inserita nella lista Locali Storici d’Italia, dove si racconta che Fausto Coppi, con un vantaggio di 14 minuti, abbandonò la Milano-Sanremo del 1946 ed entrò per bere un caffè.

"Riva di Ponente? Albenga è in prov. di Savona. Nota per attività balneare, magari per la storia di insediamento romano, Su Imperia, Duomo, De Amicis e Piccardo con ben 5 righe sulle complessive 12 per raccontare l'aneddoto di Coppi. E' tutto. No comment che è meglio", conclude Manti