Le migliori app spia da installare sul cellulare

Sei interessato a imparare a monitorare le attività di un cellulare appartenente a qualcuno che conosci, come un amico o un partner? Allora devi conoscere le migliori app spia attuali.

Padroneggiare l'uso di uno smartphone non è un compito complesso: bisogna semplicemente familiarizzare con il dispositivo.

Per facilitare questo processo, la nostra redazione ha testato e compilato un elenco delle migliori app spia che consentono agli utenti di monitorare e tracciare varie attività sui dispositivi mobili.

Queste app offrono la possibilità di controllare i messaggi in entrata e in uscita, tracciare la posizione del dispositivo, monitorare la cronologia di navigazione e offrire molte altre funzionalità.

Le informazioni e gli approfondimenti presentati in questa guida informativa ti forniranno le conoscenze per discernere l'affidabilità di coloro che ti circondano.

Inoltre, aiuterà a scoprire eventuali falsità perpetuate da amici, conoscenti o dipendenti, oltre a far luce sui comportamenti e le routine dei tuoi figli.

È importante tenere presente che l'atto di installare questa particolare applicazione su un dispositivo senza il consenso esplicito dell'interessato, salvo il caso in cui siano coinvolti genitori e minori, costituisce una violazione della loro privacy ed è considerato un reato penale.

È fondamentale ricordare sempre questo fatto e non trascurarne il significato. Detto questo, ecco le app spia migliori:

Mspyitaly

Hoverwatch

IKeyMonitor

Highster Mobile

PhoneSheriff

Mobistealth

Mspyitaly

Al primo posto c’è mSpyitaly . Questa applicazione si distingue come l'applicazione di sorveglianza di prim'ordine disponibile sul mercato.

Questo eccezionale software consente agli utenti di monitorare vari dispositivi, inclusi smartphone, PC e tablet, da una postazione remota.

Usando mSpyitay, hai la possibilità di spiare qualcuno in modo discreto e senza essere scoperto. Una volta installato sul dispositivo di destinazione, non ci sarà alcuna icona visibile che ne rivelerebbe l'esistenza.

La compatibilità di questo software si estende a tutti i dispositivi Android, IOS e Windows. Il processo di installazione è semplice e richiede solo 5 minuti del tuo tempo.

Non è necessario l'accesso root per i dispositivi Android, né è richiesto il jailbreak per i dispositivi IOS.

Dopo aver completato l'acquisto di mSpyitaly, ti verrà inviata un'e-mail contenente il tuo nome utente e password univoci.

L'inserimento di queste informazioni avvierà la procedura guidata di installazione, che ti guiderà attraverso il processo di connessione dell'app al dispositivo di destinazione per il monitoraggio.

Dopo l'installazione, mSpyitaly fornisce agli utenti un pannello di controllo intuitivo, garantendo la possibilità di monitorare le impostazioni dell'applicazione da una postazione remota.

Il pannello di controllo visualizza in tempo reale tutte le attività svolte sul dispositivo monitorato.

Ciò che distingue veramente mSpyitaly come la principale app spia è la sua vasta gamma di oltre 150 funzionalità, che consentono un monitoraggio completo del dispositivo di destinazione.

Con mSpyitaly, gli utenti hanno la possibilità di condurre un'accurata sorveglianza a 360 gradi. Ciò include la registrazione delle chiamate in tempo reale, il monitoraggio di chiamate e messaggi su varie piattaforme di messaggistica come WhatsApp e Telegram, il tracciamento GPS e l'analisi della cronologia di navigazione.

Inoltre, mSpyitaly facilita la registrazione ambientale, l'acquisizione e la fornitura di dati in tempo reale di tutte le attività che si verificano nelle vicinanze del cellulare monitorato.

Hoverwatch

Da segnalare anche Hoverwatch, un software di sorveglianza abbastanza completo che offre la possibilità di monitorare le comunicazioni digitali e audio su una vasta gamma di dispositivi tra cui Android, iPhone, iPad, PC e Mac.

Consente agli utenti di osservare e monitorare di nascosto le attività degli utenti di PC e Mac, garantendo funzionalità di monitoraggio complete.

Inoltre, offre la possibilità di osservare le conversazioni telefoniche nel momento in cui si verificano, accedere ai messaggi SMS e MMS, leggere le e-mail in entrata e in uscita, tracciare le posizioni GPS, esaminare i file multimediali e supervisionare in remoto le attività del dispositivo.

Hoverwatch è l'unico software di monitoraggio dotato di un'applicazione di lettura mobile gratuita.

Hai la possibilità di acquistare il pacchetto in due diversi piani tariffari: Premium ed Extreme. Entrambi questi piani forniscono l'accesso alle funzionalità più avanzate di cui hai bisogno, tra cui:

il monitoraggio del registro delle chiamate;

il monitoraggio dell'attività web ;

il monitoraggio GPS;

il monitoraggio multimediale;

il monitoraggio di chat e social media ;

il monitoraggio di SMS ed e-mail.

iKeyMonitor

iKeyMonitor è un'applicazione di monitoraggio robusta, utilizzata come software nascosto per iPhone, iPad e dispositivi Android.

La sua funzione principale è acquisire e archiviare varie forme di comunicazione, tra cui telefonate, messaggi di testo e chat online.

Inoltre, è in grado di tracciare le visite al sito Web e acquisire schermate, tra le altre funzionalità.

Per un periodo di tre giorni, hai la possibilità di ottenere gratuitamente la versione di prova. Se desideri installare software non ufficialmente supportato sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch, puoi utilizzare il processo di jailbreak come mezzo per "sbloccare" il dispositivo.

Per salvaguardare i tuoi dati, hai la possibilità di creare un backup del tuo iPhone utilizzando iCloud. Per fare ciò, vai alle impostazioni di iCloud, seleziona Backup e fai clic sul pulsante Esegui backup adesso.

Highster Mobile

Highster Mobile è un'applicazione software spia compatibile con le versioni più recenti dei sistemi operativi Android e iOS.

Fornisce un mezzo sicuro e nascosto per monitorare individui come i tuoi figli, partner, dipendenti o coloro verso i quali nutri dei sospetti.

Una volta installata l'applicazione per telefoni cellulari, gli utenti possono utilizzare una serie di funzionalità primarie.

Utilizzando il pannello di controllo, hai la possibilità di supervisionare le attività del telefono, modificare le preferenze di visualizzazione, rivedere i messaggi di testo in entrata e in uscita, accedere ai dettagli del contatto, esaminare le fotografie inviate e molto altro.

Inoltre, puoi tenere traccia della cronologia delle chiamate in entrata e in uscita del telefono, individuare la sua precisa posizione GPS, utilizzare la fotocamera in remoto e visualizzare tutti i siti Web visitati sul dispositivo, tra le altre funzioni.

PhoneSheriff

PhoneSheriff è l'innovativa applicazione Windows che ti garantisce il controllo remoto del tuo iPhone, eliminando la necessità del jailbreak.

Con questo software spia all'avanguardia, ottieni la possibilità di monitorare e supervisionare tutte le attività che si verificano sul tuo iPhone, iPod o iPad.

Esistono diversi tipi di dati che possono essere monitorati tramite il pannello di controllo, incluso il controllo delle chiamate, la posizione GPS del dispositivo, i messaggi SMS, le funzioni di controllo parentale e i file archiviati.

Inoltre, il pannello di controllo consente il monitoraggio in tempo reale di tutti questi aspetti.

Mobistealth

Mobistealth è un'applicazione di sorveglianza creata da Pribno, Inc., un'organizzazione con sede a Marblehead, Massachusetts.

Questa app offre agli utenti la possibilità di monitorare vari dispositivi Android, offrendo anche l'accesso a una serie di funzionalità avanzate.

Questi includono la registrazione delle chiamate, la possibilità di spiare e registrare messaggi istantanei, e-mail, messaggi di testo, foto, video, posizione GPS, contatti, cronologia delle chiamate e cronologia di navigazione, tra gli altri.