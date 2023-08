Svuotano estintori nel parcheggio di Taggia: danni anche alle auto, denunciato ragazzo di Vallecrosia

Il Comune intende rivalersi per le spese sostenute a ripristinare lo stato dei luoghi e anche per quelle conseguenti. Infatti, sono già arrivate al comando di polizia locale numerose richieste danni da parte dei privati che si sono ritrovati l'auto sporcata e inservibile per diversi giorni. A tal proposito, sono ancora in fase di ultimazione i lavori di pulizia all'interno del parcheggio che saranno completanti entro pochi giorni.