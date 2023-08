Mobilitazione di soccorsi in valle Argentina per un uomo di 50 anni caduto in un dirupo a Molini di Triora.

Sul posto stanno intervenendo il personale sanitario del 118, un'ambulanza della croce rossa Taggia, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Trattandosi di una zona particolarmente impervia è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Il 50enne ha riportato un trauma cranico, è stato così intubato ed elitrasportato all'ospedale di Pietra Ligure in codice rosso.