Pallamano: per la San Camillo Riviera amichevole contro le francesi del Carros

Inizio stagione 2023/2024 per la San Camillo Riviera domenica scorsa in casa con una prestigiosa amichevole contro il Carros, neopromossa dal campionato Pre-National al campionato National3.

“È stata una partita molto interessante - dichiara il tecnico Antonella Maglio - nonostante la sconfitta 31/22, abbiamo potuto fare le nostre valutazioni al termine delle quali abbiano capito che troveremo tutte squadre come queste. Quindi ora bisogna intensificare il lavoro per presentarci al meglio all'inizio del campinoato previsto per metà settembre”.