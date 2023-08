Tra yoga, zumba e famiglia termina l'estate degli eventi di San Bartolomeo al Mare:

A San Bartolomeo al Mare proseguono, ancora per una settimana e più, le iniziative gratuite programmate per l’estate 2023. "Si conclude martedì mattina la serie di lezioni di yoga iniziate a giugno con Alice e proseguite con l’insegnante Daniela: una scommessa vinta dal Comune di San Bartolomeo al Mare e dal Centro Sociale Incontro, che hanno introdotto con successo un’attività apprezzata da tutti in alternanza alla già consolidata ginnastica del risveglio, che si svolgerà fino a venerdì 1 settembre, alle ore 9:00, sempre in Largo Scofferi" - commentano dal Comune.



"Ultimo appuntamento anche per la zumba di Arsenio, che farà scatenare il pubblico sabato 2 settembre in piazza Torre Santa Maria alle ore 10:30. Il BartoloBus, il servizio navetta gratuito che collega la costa all’interno del paese, concluderà le sue corse domenica 3 settembre. - aggiungono - L’intrattenimento serale conterà ancora sull’iniziativa a cura di Libri al Mare “Fiabe da Colorare in riva al mare”, spazio dedicato alla lettura e al disegno per i più piccoli con la giornalista Viviana Spada e fissato per martedì 29 agosto e per martedì 5 settembre alle 21:00 presso la zona Anfiteatro. Nella stessa area del Lungomare delle Nazioni, mercoledì 30 agosto entra in scena Paolo Bianco per l’ultimo karoke della stagione".



"Sabato 2 settembre, giornata dedicata allo sport in famiglia: in Piazza Torre Santa Maria si svolgerà infatti lo Sport Family Day, dalle ore 14:00 alle ore 19:00. L’iniziativa organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare, in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e le associazioni sportive attive nel Golfo Dianese, consentirà ai giovani e ai giovanissimi amanti dello sport di provare ben sedici discipline diverse attraversando un percorso informativo che permetterà alle famiglie di prendere contatti con le varie associazioni. - chiosano dal Comune - Chiude il calendario degli intrattenimenti serali estivi Dj Tex, in consolle giovedì 7 settembre sempre in piazza Torre Santa Maria a partire dalle 21:30".



