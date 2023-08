Sanremo: annullato lo spettacolo Comedy Ring in programma stasera all'Ariston

È stato annullato lo spettacolo “Comedy Ring” in programma questa sera al Teatro Ariston di Sanremo. I biglietti saranno rimborsati secondo le seguenti modalità:



"Biglietti venduti in cassa Ariston e on line dal sito Ariston rimborso in contanti alla cassa. Biglietti venduti da Ticket One il rimborso dovrà essere richiesto a Ticket One."