A Expo Valle Arroscia grandi esperienze ed emozionali sui prodotti tipici del territorio con “Assaggia la Liguria”

Nella suggestiva cornice dei portici di corso Ponzoni, risalenti al XV secolo, nelle piazzette del centro cittadino, tra caruggi ed edifici d’epoca, Pieve di Teco ospita la decima edizione di Expo Valle Arroscia, la vetrina delle eccellenze di un territorio adagiato tra le Alpi Marittime e il Mar Ligure.

Tre ricchissime giornate alla scoperta di un vivace e spettacolare entroterra dove saranno protagonisti le attività informative e di animazione per promuovere il valore e la conoscenza delle DOP e IGP della Liguria con le esperienze culturali ed emozionali del programma promozionale “Assaggia la Liguria” dedicato alle produzioni DOP Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini liguri DOP/ IGP , autentico patrimonio per il territorio, sotto il profilo sia intellettuale sia economico, insieme alle altre produzioni tradizionali liguri promosse in collaborazione con Regione Liguria.

Un palinsesto esperienziale, tra didattica e intrattenimento culturale con degustazioni guidate per scoprire il valore dell’origine per le eccellenze della Liguria.

Il format “Assaggia la Liguria” unisce la competenza degli esperti di settore a quella teatrale e di animazione della compagnia Teatro del Piccione per raccontare le eccellenze agroalimentari della Liguria “in tutti i sensi”.

“Assaggia la Liguria” a Expo Valle Arroscia animerà uno stand esperienziale in piazza Cavour e realizzerà un palinsesto di attività.

Sabato 2 e Domenica 3 ore 18

presso la sala de” Il Principe” in via Via S. Tenente Luigi Eula, 6, Pieve di Teco

Evento speciale “PESTO! Un racconto ligure”

Uno spettacolo interattivo e culturale, formativo ed emozionale che utilizza la liturgia del linguaggio teatrale e il rito del pesto al mortaio per scoprire e gustare in tutti i sensi le eccellenze della Liguria. Un racconto profondo portato “in punta di pestello” per andare alle origini del mito del pesto genovese, il simbolo per eccellenza della Liguria creato dall’incontro sapiente dei prodotti del suo territorio.

In un piano sequenza di incontri poetici scopriremo il lavoro e i sapori della Liguria in un “racconto confidenziale” che si snocciola lungo storie, tradizioni e leggende di una terra e della sua la cucina che deve tutto ai suoi eroici agricoltori che, chini e in equilibrio raccolgono una a una le piantine di Basilico Genovese DOP; oppure instancabili carpiscono oro da uliveti scoscesi nel rito sempiterno dell’Olio Riviera Ligure DOP; o ancora esperti e tenaci curano vigne sospese per vini in estasi tra mare e cielo.

Le evocazioni del racconto suggeriscono immagini e emozioni che diventano spazio: lo spazio dello spettatore con cui esso entra nella narrazione e diventa lui stesso, il luogo dello spettacolo mettendo in campo i suoi sensi e le sue attitudini manuali. Ogni spettatore sarà guidato in un percorso culturale attraverso i suoi ingredienti e, dotato di mortaio, potrà seguire la lezione spettacolo da protagonista attivo ed emotivo del mito di un pesto al mortaio “qui e ora” in un atto personale unico, che avrà il suo culmine nel degustarlo direttamente con le trenette “tuffate” nel mortaio.

L’esperienza sarà arricchita da una lezione sulla sublime arte di assaporare e scoprire l’olio Riviera Ligure DOP e da un assaggio culturale dei vini liguri.

Un'esperienza culturale e gastronomica emozionale dove i prodotti sono al centro della narrazione e autentici testimoni di cultura e patrimoni della comunità.

In scena gli attore Paolo Piano e Danila Barone della compagnia il Teatro del Piccione in una produzione voluta e coordinata dal Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP insieme al Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP e all’Enoteca Regionale della Liguria.

Costo: € 10 a persona

Spettacolo a numero chiuso max 25 posti biglietti acquistabili presso lo stand “Assaggia la Liguria” in piazza Cavour.

Per prenotazioni: expopieve@gmail.com.

La prenotazione consente la prelazione sull’acquisto dei biglietti da effettuarsi entro 1 ora e mezzo dall’inizio dello spettacolo presso lo stand “Assaggia la Liguria”.



Appuntamenti “Assaggia la Liguria” nell’Area Incontri in piazza Cavour