Ventimiglia: ecco i cinque giovani vincitori del concorso 'Coloriamo la Polizia'

Si è concluso con una giornata indimenticabile per tanti bambini, il concorso di disegno “Coloriamo la Polizia”, iniziativa presa nell’ambito dell’Agosto Medievale nelle serate del 5 e 6 agosto. In quei giorni grande protagonista è stato lo stand della Polizia di Stato, con il personale del Settore Frontiera.

Gli uomini e donne della Polizia di Stato, oltre ad incontrare i cittadini con grande semplicità, hanno concretamente permesso di toccare con mano quella che è la loro attività, facendo visionare strumentazioni e fornendo spiegazioni anche attraverso materiale dimostrativo. Sempre in tali serate è stato avviato un concorso di disegno dal titolo “Coloriamo la Polizia”, nato proprio da un’idea della Polizia di Frontiera, dove i numerosi bambini che man mano visitavano lo stand, hanno ricevuto matite colorate e prestampati con disegni inerenti la Polizia di Stato affinché potessero colorarli ed arricchirli secondo il loro personale gusto e ispirazione.





"Ecco dunque che come ogni concorso che si rispetti, è stata prevista una premiazione, concretizzata presso la Caserma della Polizia di Frontiera di piazza Libertà, nel pomeriggio del 23 agosto. Circa 25 bambini, accompagnati dai genitori, hanno varcato l’ingresso della Polizia. Ad accoglierli il Vice Questore A. dr Martino Santacroce e numerosi collaboratori pronti ad affrontare la vivace curiosità dei piccoli visitatori e non solo la loro. Tre le tappe previste: le strumentazioni tecnico-scientifiche della Specialità di frontiera, la Centrale Operativa e, naturalmente, le auto. Divisi in due grandi gruppi hanno iniziato, alternandosi, l’esplorazione di quel mondo tanto affascinante" - raccontano dalla Polizia di Frontiera.

"Presso l “Ufficio foto-segnalamento” i piccoli, visibilmente incuriositi, hanno potuto vedere l’apparecchiatura che permette di essere fotosegnalati. Aiutati dagli stessi poliziotti che quotidianamente esercitano tali procedure, hanno sperimentato come avviene una foto segnaletica e dove si prendono le impronte digitali. Attenzione e interesse per le spiegazioni ricevute come hanno dimostrato le semplici, ma pertinenti domande. Un passaggio alla “Centrale Operativa” per vedere e sentire come avvengono le comunicazioni alle pattuglie e il controllo delle identità richiesto dagli Operatori in servizio esterno, dove i piccoli “poliziotti” hanno potuto a loro volta comunicare con altrettanti “colleghi” nelle auto sottostanti presidiate da un vero Poliziotto. Da sempre si sa che l’Auto della Polizia rappresenta il sogno di tutti i bambini. Facile dunque immaginare la loro gioia nel poter salire su due di quelle vetture pronte per accogliere impazienti visitatori.

Culmine della felicità è stato proprio quando alcuni Agenti, dopo averli fatti salire, gli hanno fatto accendere la sirena e i lampeggianti e parlare “via radio”. Facile immaginare il desiderio di salire per primi e provare l’ebrezza di sedersi proprio su “quelle” auto, tante volte viste sfrecciare in sirena, tanto che alcuni non volevano più scendere. Del resto era la realizzazione di un sogno! Se l’entusiasmo dei bambini era tangibile non di meno è stato quello dei genitori che hanno potuto vedere un aspetto sconosciuto eppur affascinante della Polizia - aggiungono - Terminata questa prima fase, tutti i bambini e relativi accompagnatori, sono stati accolti presso la Sala Riunioni della Polizia di Frontiera dove è stata brevemente illustrata l’attività della Polizia, preceduta da un video spot istituzionale. Dopo la lettura di una favola da parte del V. Sovrintendente Paola Giometti, si è proceduto alla lettura dei vincitori e loro premiazione".

Una giuria composta dalla maestra Francesca Tagliaferro, dalla studentessa universitaria in design e comunicazione Maura Abbamondi e tre membri della Polizia, presieduta da un Presidente non votante, ha, non senza difficoltà stante la bravura di tutti i bambini, stilato una classifica scegliendo un elaborato per fasce di età come segue:

2019: Martina Ponticelli

2016: Athena Viale;

2015: Sofia Seddati;

2014: Mya Mattina

2013: Thomas Amato.





I vincitori, felicissimi, sono stati premiati da personale della Polizia che ha consegnato un pacco contenente: una maglietta personalizzata con il loro nome e lo stemma della Polizia di Frontiera, un attestato di premiazione e una serie di doni comprendenti kit e album colori per acquerello, un quaderno da colorare, matite colorate, una penna e una matita con il logo Polizia, un pallone-mappamondo, infine un opuscolo della Polizia. Anche i non vincitori hanno avuto in dono gadget della Polizia e un attestato di partecipazione con tanto di foto ricordo.

"Alla fine dell’evento tutti i bambini sono stati invitati per una merenda e per la distribuzione di pacchetti di caramelle.

L’intenso pomeriggio si è concluso con i saluto e ringraziamenti per l’ iniziativa, che ha permesso a grandi e piccini un approccio sereno e rassicurante nei confronti della Polizia, e ha potuto mostrare quella parte semplice e umana che caratterizza chi, dietro quella divisa, ogni giorno si impegna con professionalità e abnegazione per tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini. - concludono dalla Polizia di Frontiera - I piccoli si sono congedati con abbracci e baci colmi di riconoscenza per la splendida esperienza che, certamente, rimarrà ricordo indelebile nei loro cuori e gli farà ricordare che la Polizia è sempre accanto a noi e ad essa ci si potrà rivolgere con serenità, fiduciosi di quel suo motto Esserci Sempre!".