Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 28 AGOSTO

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

15.15-21.15. ‘Festival dei Verbum’: incontri e conferenze per approfondire la Parola di Dio, nel solco dell’insegnamento del Concilio Vaticano II e della riflessione di importanti esperti di spessore internazionale. Curia diocesana, Concattedrale di San Siro e Teatro del Casinò, fino al 2 settembre (il programma a questo link)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con ‘Quiet Night’ formato da Ines Aliprandi (voce e piano), Enzo Cioffi (batteria) e Mauro Demoro (contrabbasso). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. (ANNULLATO) ‘Comedy Ring’: spettacolo di cabaret con un cast artistico formato da Max Cavallari, Beppe Braida, Bruce Ketta, Stefano Chiodaroli e Max Pieriboni. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA

21.00. Presentazione del libro ‘Italo Calvino. Il partigiano Santiago’ di Daniela Cassini. Dialoga con l’autrice Gabriella Badano, Piazzetta Via Antico Ospizio (in caso di pioggia l'incontro si terrà presso la Libreria Ragazzi)

VENTIMIGLIA

21.00. Concerto del Family Band Gospel Choir nella Chiesa di Sant'Agostino

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre



BORDIGHERA

9.00-17.00. Mostra fotografica sul progetto della ‘Ciclovia Bicknell’, l’itinerario ciclo pedonale che dalle rocce mediterranee di Sant’Ampelio raggiunge la Valle delle Meraviglie, attraverso i sentieri di Montenero (h 9/13-13.30/17). Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39, fino al 2 settembre



17.00- 19.00. Ping Pong in Giardino il lunedì e giovedì ai Giardini Lowe



17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

17.30. Per ‘Incontri d’autore’, ‘Sirene ma non per scelta: le figure femminili nell’antica Grecia’: Lectio a cura di Laura Pepe. Intermezzi musicali a cura del gruppo ‘Ponente Folk Legacy’. Giardino Irene Brin in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2023’, serata dedicata al Moscatello di Taggia. Piazza Matteotti, ingresso libero

DIANO MARINA

21.30. ‘Riviera Revival’: nuovo format di intrattenimento dedicato alla migliore musica degli anni ’70, ’80 e ’90. A cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe (tutti i lunedì)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Lezione gratuita di yoga con le insegnanti Alice e Daniela. Largo Scofferi (lunedì e martedì)

CERVO



18.30. Cervo Outdoor: escursione al tramonto nell’Anello di Costa di Villa accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo ai Giardini Pubblici Via Giovanni XXII, info 347 6006939 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.00. ‘A Cena con Elly Schlein’: la segretaria nazionale del PD ospite della Festa dell’Unità provinciale (cena 25 euro). Palatenda in località Bigauda, info e prenotazioni 0183 961321

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto



22.00. Latino Americano con Dj Set e animazione a cura di una coppia di ballerini (tutti i lunedì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131



DOLCEACQUA



10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13.30-14.30/18). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)





WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 29 AGOSTO



SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)

9.00-21.15. ‘Festival dei Verbum’: incontri e conferenze per approfondire la Parola di Dio, nel solco dell’insegnamento del Concilio Vaticano II e della riflessione di importanti esperti di spessore internazionale. Curia diocesana, Concattedrale di San Siro e Teatro del Casinò, fino al 2 settembre (il programma a questo link)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00-23.00. Mostra di pittura di Silvio Maiano ed Eleonora Siffredi, con poesie di Bianca Tarozzi. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (dal martedì alla domenica fino al 31 agosto)

17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time Sound Fusion: Luca Griotto (voce e tastiera) e Sabrina Bonfadelli (voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.30. ‘Musico Ambulante tour teatrale’: Fabio Concato in concerto al Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



21.00. Per la ‘2ª Rassegna estiva di concerti al Santuario di Montegrazie’, concerto di Karl-Friedrich Schafer (pianoforte) con il soprano Renate Brosch. Musiche di Franz Schubert – Lieder. Santuario di Montegrazie, partecipazione libera

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

21.00. ‘Clown Show’ di Filosi Federico. Pista di Pattinaggio, Solettone Su

BORDIGHERA



9.00-13.00. Mostra fotografica sul progetto della ‘Ciclovia Bicknell’, l’itinerario ciclo pedonale che dalle rocce mediterranee di Sant’Ampelio raggiunge la Valle delle Meraviglie, attraverso i sentieri di Montenero. Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39, fino al 2 settembre

17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

17.30. Per ‘Incontri d’autore’, appuntamento letterario-musicale con la scrittrice Sandra Petrignani già finalista al Premio Strega ‘Scrittrici e scrittori: quali differenze?’. Intermezzi musicali a cura del gruppo ‘Ponente Folk Legacy’. Giardino Irene Brin in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + Bizzarri Equilibri di Lello Clown. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: lezione di Tango Argentino al Chiosco della Musica Evita Peron



TAGGIA ARMA



16.30. Visita guidata gratuita alla città (ogni martedì e venerdì pomeriggio). Ritrovo in Piazza IV Novembre, fino al 29 agosto

21.30. Per la Rassegna estiva ‘Circus time’, ‘Magie d’Oriente’ con il fachiro Onireves. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.00. Concerto di musica italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, lato levante

DIANO MARINA

21.15. ‘Diano in Musica 2023 - I martedì sera dal vivo di Diano Marina’: musica dal vivo dislocata in diverse zone del centro cittadino dove tre band suoneranno contemporaneamente, due nell'isola pedonale del centro cittadino e una nell'area manifestazioni sul Molo delle Tartarughe (fino al 5 settembre)

21.30. Spettacolo comico con il cabarettista Gianluca Impastato. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Lezione gratuita di yoga con le insegnanti Alice e Daniela. Largo Scofferi (lunedì e martedì)



21.00. ‘Fiabe da colorare in riva al mare’: evento rivolto ai giovani lettori condotto dalla giornalista Viviana Spada. Lungomare delle Nazioni, zona Anfiteatro, vicino al parco giochi Giardini Marco Polo

CERVO

21.00. Per il 60° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Clarissa Bevilacqua (violino) e Stefano Musso (pianoforte). Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA



DIANO ARENTINO



17.00. ‘Trek & Yoga’, camminata nei sentieri, sessione di yoga e aperitivo nelle aziende agricole. Ritrovo al Centro sociale Aldo Trucco, info e iscrizioni 340-2440972 (tutti i martedì fino a settembre)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

SEBORGA



10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





MERCOLEDI’ 30 AGOSTO



SANREMO

9.00-21.15. ‘Festival dei Verbum’: incontri e conferenze per approfondire la Parola di Dio, nel solco dell’insegnamento del Concilio Vaticano II e della riflessione di importanti esperti di spessore internazionale. Curia diocesana, Concattedrale di San Siro e Teatro del Casinò, fino al 2 settembre (il programma a questo link)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00-23.00. Mostra di pittura di Silvio Maiano ed Eleonora Siffredi, con poesie di Bianca Tarozzi. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (dal martedì alla domenica fino al 31 agosto)

17.30. ‘Le fiabe del mare’: laboratorio con letture e musiche ispirato alle ‘Fiabe per i più piccini’ con i personaggi di Gallo Cristallo, Cecino il bue, il Vitellino con le corna d'oro e tanti altri (rivolto ai bimbi dai 4 anni in su). Forte di Santa Tecla (più info)



17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

19.45. Per Folies Royal 2023, Dj Time con Alessio Debenedetti (dj set). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



IMPERIA



17.00. ‘La Salagione delle Acciughe’: laboratorio con Luigi Arcella Comandante motobarca Ineja II. A cura di Legacoop Liguria. Infopoint ‘L’Approdo’, Molo lungo di Oneglia, accesso libero e gratuito, info 337104 3629

21.00. Per la rassegna ‘Un Libro Aperto’, l’autore Valerio Varesi presenta il libro ‘L’Affittacamere’ con Bruno Vallepiano. Piazza Antica dell’Ospizio



VENTIMIGLIA



18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre



BORDIGHERA

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: lezione di Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

9.00-17.00. Mostra fotografica sul progetto della ‘Ciclovia Bicknell’, l’itinerario ciclo pedonale che dalle rocce mediterranee di Sant’Ampelio raggiunge la Valle delle Meraviglie, attraverso i sentieri di Montenero. Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39, fino al 2 settembre

17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

OSPEDALETTI

19.00. Aperibook – Incontro con l’autore’: Luca Albanese presenta ‘Il cadavere dimenticato’ (All Around Edizioni). In collaborazione con Libreria Amicolibro di Bordighera. Stabilimento balneare Sirena

21.30. ‘Musica in Piazza’: concerto della Banda Musicale di Pompeiana. Piazza IV Novembre

RIVA LIGURE



21.00. Musica live con ‘Los Storditos’. Via Martiri della Libertà, lato ponente

SANTO STEFANO AL MARE



20.00. ‘Dinner Show’: cena accompagnata da musica raffinata di Anyway Musica. Ristorante pizzeria Valdisogno nel porto di Marina degli Aregai, info 0184 480082

DIANO MARINA

21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo, per vivere la cultura e l'archeologia nelle sere d'estate, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di agosto)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)



CERVO

21.00. Per il 60° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, recital di pianoforte Andrea Bacchetti. Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista

21.00. Per la 1ª edizione del ‘Premio letterario Number27’, presentazione libro ‘Fontane di Torino’ di Sergio Donna & ‘Crescita e consapevolezza’ di Alessia Parravicini. Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista



DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

19.00. Per la rassegna ‘Dolceacqua Incontra’, ‘Aperitivo con l’autore’: Alessandro Bellati presenta il suo libro ‘Siamo il clima che viviamo’. Intervervengono Lello Camere, fotografo, Freddy Colt, edizione Lo Studiolo. Enoteca Regionale in Via Castello (bicchiere degustazione 5 euro)



MENDATICA



10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





GIOVEDI’ 31 AGOSTO



SANREMO



9.00-21.15. ‘Festival dei Verbum’: incontri e conferenze per approfondire la Parola di Dio, nel solco dell’insegnamento del Concilio Vaticano II e della riflessione di importanti esperti di spessore internazionale. Curia diocesana, Concattedrale di San Siro e Teatro del Casinò, fino al 2 settembre (il programma a questo link)



9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00-23.00. Mostra di pittura di Silvio Maiano ed Eleonora Siffredi, con poesie di Bianca Tarozzi. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con The Cu3e: Davide Rock (voce e chitarra), Davide Frattarola (percussioni). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. ‘Super Luna Blu’: durante la serata i telescopi dell'Associazione Stellaria permetteranno di scrutare i dettagli della Luna, gli anelli di Saturno, ma anche altri più effimeri e remoti tesori celesti, come luminose stelle e affascinanti costellazioni. Ritrovo al parcheggio di Monte Bignone (partecipazione a offerta libera, consigliata segnalazione della propria presenza tramite messaggio WhatsApp al: +39 348 5520554)

IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

18.00. ‘A scuola di nodi col pescatore Mimmo’: laboratorio. Imparare la tradizione marinara insieme al comandante della Freccia Nera, a cura di Legacoop Liguria. Infopoint ‘L’Approdo’, Molo lungo di Oneglia, accesso libero e gratuito, info 337104 3629

VENTIMIGLIA

19.30-20.45. Lezioni di yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti (ogni giovedì dei mesi di Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata, ingresso libero (locandina)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

BORDIGHERA

9.00-13.00. Mostra fotografica sul progetto della ‘Ciclovia Bicknell’, l’itinerario ciclo pedonale che dalle rocce mediterranee di Sant’Ampelio raggiunge la Valle delle Meraviglie, attraverso i sentieri di Montenero. Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39, fino al 2 settembre

17.00- 19.00. Ping Pong in Giardino il lunedì e giovedì ai Giardini Lowe



17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Circuito funzionale alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



TAGGIA ARMA



16.00-23.00. Artigianato sotto le stelle: mercatino di artigianato artistico sul Lungomare di Arma

21.30. Spettacolo per bambini con Magic Gaspar e gonfiabili gratuiti. Piazza Farini

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2023’, presentazione libro di Valerio Massimo Visintin ‘Dietro le stelle’ con l’attrice Cristina Sarti. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico (tutti i venerdì e le domeniche fino al 3 settembre 2023)

SAN LORENZO AL MARE



17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

DIANO MARINA



21.00. Per ‘Un Mare di Pagine’, il giornalista milanese Francesco Vecchi, conduttore di ‘Mattino Cinque News’ su Canale 5. presenta ‘Non dobbiamo salvare il mondo’, saggio economico-politico nel quale illustra i falsi miti della cosiddetta religione green, dall’auto elettrica al bio. Presenta l’incontro il giornalista Marco Vallarino. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.30. Festa della Birra (tutti i giovedì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

16.00-19.30. ‘Silenzio di Luci e Ombre’: mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto



20.00. Serata enogastronomica e danzante con l’orchestra Cristian & La Luna Nueva. Piazza principale



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





VENERDI’ 1 SETTEMBRE



SANREMO



9.00-21.15. ‘Festival dei Verbum’: incontri e conferenze per approfondire la Parola di Dio, nel solco dell’insegnamento del Concilio Vaticano II e della riflessione di importanti esperti di spessore internazionale. Curia diocesana, Concattedrale di San Siro e Teatro del Casinò, fino al 2 settembre (il programma a questo link)

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Diego Genta e Selena Gaslini (duo piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

21.00. Per ‘(R)estate a Grimaldi, proiezione film ‘L'uomo dell'anno’ (2006) con Robin Williams, C. Walken, Laura Linney, Lewis Black, Jeff Goldblum. Terrazza panoramica in località Grimaldi, ingresso libero e gratuito

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

BORDIGHERA

9.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga Flexfitness Baby (5 – 10 anni) al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico (tutti i venerdì e le domeniche fino al 3 settembre 2023)

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592



DIANO MARINA

21.30. ‘Riviera Revival’: format di intrattenimento dedicato alla migliore musica degli anni ’70, ’80 e ’90. A cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)

ENTROTERRA

CARPASIO

21.00. ‘Dalle Stalle... alle Stelle’: commedia dialettale messa in scena dalla compagnia teatrale Riemughe Surve

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

16.00-19.30. ‘Silenzio di Luci e Ombre’: mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)

DOLCEDO



15.30-19.30. In occasione della festa della Madonna della Misericordia, 17ª edizione della rassegna d’arte a cielo aperto ‘Quando la natura diventa arte’ con una trentina di opere che andranno a interpretare il binomio Arte/Natura. Alle 21.15 proiezione docu-film ‘Arte Sella: la città delle idee’ di Luca Bergamaschi e Katia Bernardi. Frazione di Bellissimi

LUCINASCO

21.00. ‘Concerti sul Lago’ (8ª edizione): esibizione dal titolo ‘Stagioni’ del Trio Itinera Mundi formato da Gianluca Campi (fisarmonica), Arianna Menesini (violoncello), Laura Lanzetti (pianoforte). Al termine rinfresco offerto dalle aziende locali. Parrocchiale dei SS. Stefano e Antonino



PERINALDO



18.00. Lo scrittore Roberto Negro presenta il libro ‘Il commissario Scichilone’. Momento conviviale al termine. Sala Consigliare del Comune



PIEVE DI TECO



15.30-22.30. Expo Valle Arroscia 2023: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting (inaugurazione alle ore 17.30). Piazze e vie del Paese, fino al 3 settembre (il programma a questo link)

15.30-19.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





SABATO 2 SETTEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00-13.99. ‘Festival dei Verbum’ (ultimo giorno): incontri e conferenze per approfondire la Parola di Dio, nel solco dell’insegnamento del Concilio Vaticano II e della riflessione di importanti esperti di spessore internazionale. Curia diocesana, Concattedrale di San Siro e Teatro del Casinò (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

18.00. Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile italiana. Teatro dell’Opera del Casinò municipale (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Seconda serata di selezione del ‘Cantaestate 2023’, concorso di canto aperto a tutti gli aspiranti o già affermati cantanti diviso in 2 categorie: Under e Over. Presenta Agostino Orsino (20 euro). Bahama Star di Valle Armea, info e iscrizioni al 380 70 98 908

21.00. Per la 24ª Rassegna di teatro dialettale dedicata a Nini Sappia, ‘Aricolo Quinto’: commedia dialettale messa in scena dal Gruppo Teatrale ‘Don Bosco’ di Varazze. Piazza Borea d’Olmo

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

14.00-17.00. Mostra fotografica sul progetto della ‘Ciclovia Bicknell’, l’itinerario ciclo pedonale che dalle rocce mediterranee di Sant’Ampelio raggiunge la Valle delle Meraviglie, attraverso i sentieri di Montenero. Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39

17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)



17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre



17.30. ‘Parole e Musica’: Alberto Guglielmi Manzoni parla di Clarence Bicknell, Alfred Nobel, Albert Schweitzer e illustra natura e scopi della neonata fondazione ‘L’Uomo e il Pellicano’ + momenti musicali affidati alla soprano Fiorella Di Luca e alla pianista Tiziana Zunino con brani di Stanislao Gastaldon, Salvatore Cardillo, Franz Lear, Leon Bard e Francesco Paolo Tosti. Museo Bicknell, ingresso libero



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

OSPEDALETTI

21.30. Per ‘Auditorium… In Jazz’, ‘Souvenir d'Italie’ con The Brilliant Tina Linetti’s. Auditorium Comunale

SANTO STEFANO AL MARE

16.30-23.00. Festa in spiaggia all’insegna del divertimento con la musica dei The Klub. Marina degli Aregai (tutti i sabati fino al 2 settembre)

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures 2023’, conferenza multimediale dal titolo ‘Italo Calvino e Luciano Berio, un incontro ligustico’ tenuta dai professori Roberto Iovino, noto critico musicale nonché direttore del Conservatorio di Musica ‘Niccolò Paganini’ di Genova, e Ines Aliprandi, docente di Drammaturgia musicale presso lo stesso istituto. Sala del Castello, ingresso libero

DIANO CASTELLO

18.00-23.30. ‘Castrum Diani’: festa mediavele con un tuffo nella storia a due passi dal mare con combattimenti, falconieri, arcieri, sbandieratori dalle 18 sino a mezzanotte. Vivande e bevande a partire dalle 19.30. Momento clou: il corteo storico a partire dalle 20 (più info)

21.15. Per la rassegna ‘Musica nei Castelli di Liguria’ (33ª edizione), ‘Racconti di cornamusa ... antichi suoni dell’aria’: concerto ‘The Piper’s Night ‘con musiche dall’Irlanda, nord Italia e centro Francia a cura del ‘Fabio Rinaudo Trio’ formato da Fabio Rinaudo (Cornamuse), Laura Torterolo (voce e chitarra). Luca Rapazzini (violino). Piazza Monsigonr Massone

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-23.00. ‘Silenzio di Luci e Ombre’: mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)

DOLCEDO

15.30-19.30. In occasione della festa della Madonna della Misericordia, 17ª edizione della rassegna d’arte a cielo aperto ‘Quando la natura diventa arte’ con una trentina di opere che andranno a interpretare il binomio Arte/Natura. Frazione di Bellissimi



MOLINI DI TRIORA



19.30. Sagra du Rezegnun per gustare il tradizionale piatto tipico del paese, la torta verde con salsiccia, e ballare sulle note dell’orchestra spettacolo ‘Cristian e la Luna Nueva’. Frazione Andagna (più info)

PIEVE DI TECO



9.30-23.00. Expo Valle Arroscia 2023: tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese, fino al 3 settembre (il programma a questo link)

10.30-19.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli. Alle 18.30, speciale visita guidata gratuita di circa 40 muniti



SEBORGA



20.00. Sagra della Polenta e Cinghiale: serata enogastronomica e danzante con l’orchestra Laura Fiori. Piazza principale

TRIORA

10.00. ‘Triora Hogwarts’: per due giorni il borgo delle streghe ospiterà la scuola di magia dedicata a tutti i fan di Harry Potter, grandi e piccini (più info)

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

19.00. Ballo popolare con l'orchestra Benty Brothers Music + Snack e ristoro sul posto senza prenotazione dalle 19. Mercato della Condamine



NICE



20.00. Festival Hip-Hop. Opera Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4-6 (più info)



DOMENICA 3 SETTEMBRE



SANREMO



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: ultimo giorno della mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Quiet Night: Ines Aliprandi (voce e piano), Enzo Cioffi (batteria) e Mauro Demoro (contrabbasso). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: aperitivo a buffet, con show cooking e in compagnia della musica delle migliori hit anni ’80, 90 e 2000 (h 20) + dalle 23, lunga notte di musica commerciale. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

21.00. Finale della 1ª edizione di ‘Unojazz&blues Contest’. Chiudono il concerto: Ultraenergy. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Non è possibile prenotare ma dalle ore 20 sarà possibile accedere all’interno (più info)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



9.00. ‘Puliamo il torrente Nervia per salvare il mare’: pulizia del fiume dal confine con Dolceacqua fino alla foce del Nervia. Evento organizzato da ACEB in collaborazione con alcune Associazioni locali: Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, BordiEventi, Oasi del Nervia, Soccorso Alpino, Protezione Civile di Bordighera e Fiab Riviera dei Fiori

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

OSPEDALETTI

21.30. Per la Rassegna letteraria ‘È tempo di Libri’, Dario Vergassola presenta ‘Storie Vere di un Mondo Immaginario. Cinque Racconti delle Cinque Terre’ (Baldini+Castoldi Editore). In collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito, info 0183 1974592

DIANO MARINA

7.00. 69ª edizione della Mostra Venatoria Mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnia, canarini, esotici. A cura della Federcaccia Sez. Intercomunale. Via Colombo e Largo Cambiaso, ingresso libero

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Salotto Btisendorter: recital di pianoforte di Filippo Odobashi. Pianoforte Chiesa di San Rocco

CARPASIO



16.00. ‘Sagra della Carpasina’: inizio degustazioni con servizio bar e ristorante + tutto il giorno apertura museo della lavanda e museo della resistenza + mercatino artigianale + musica e animazione + alle 21, serata danzante con ‘Cristian & La Luna Nueva’ band feat Dj Dave Cox



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DOLCEACQUA

15.00. Visita guidata nel paese di Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione prodotti tipici. Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info e prenotazioni 0184 206 666

16.00-23.00. ‘Silenzio Ombre e Luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre



DOLCEDO

15.30-19.30. In occasione della festa della Madonna della Misericordia, 17ª edizione della rassegna d’arte a cielo aperto ‘Quando la natura diventa arte’ con una trentina di opere che andranno a interpretare il binomio Arte/Natura. Frazione di Bellissimi

PIEVE DI TECO

9.30-20.30. Expo Valle Arroscia 2023: Ultimo di tre giorni con attività outdoor, conferenze, cooking show, degustazioni, dimostrazioni, escursioni guidate, giochi per i bambini, intrattenimento musicale, laboratori, presentazioni, visite, wine tasting. Piazze e vie del Paese (il programma a questo link)

10.30-19.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli. Alle 18.30, speciale visita guidata gratuita di circa 40 muniti



PIGNA



11.00. Festa della Montagna a Colle Melosa a cura del CAI di Bordighera: Messa alle h 11 + Dalle ore 12.30, il pranzo pagato è cucinato e consegnato presso il rifugio Allavena per il consumo sul prato antistante (15 euro). Nel pomeriggio, giochi e musica con Maurizio e Luca, info 0184 262797

TRIORA

10.00. ‘Triora Hogwarts’: per due giorni il borgo delle streghe ospiterà la scuola di magia dedicata a tutti i fan di Harry Potter, grandi e piccini (più info)

10.30. Visita guidata del centro storico a cura di Raffaella Astende con partenza da Palazzo Stella (compreso ingresso Museo Civico)

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

19.00. Concerto d’organo del Maestro Michele Croese all'organo Agati. chiesa Parrocchiale di San Lorenzo

VILLA FARALDI

20.30. ‘Ti Racconto una Stella’: osservazione astronomica a cura dell’associazione Stellaria. Ritrovo e partenza da Deglio Faraldi dove si sale insieme al Prato dei Coppetti con i propri mezzi. Partecipazione libera Info con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

FRANCIA

MONACO

10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





