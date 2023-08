70° Rallye Sanremo atto primo: aprono le iscrizioni per le gare di fine settembre

Arriva il momento in cui le parole e le elucubrazioni si zittiscono. Il primo passaggio verso questo momento topico è l’apertura delle iscrizioni alla gara. Per il 70° Rallye Sanremo il momento scatta domani alle 8, attimo in cui per i concorrenti si apre la possibilità di partecipare alla gara del Ponente Ligure, che vivrà i suoi momenti topici a partire da martedì 27 settembre con l’inizio delle verifiche sportive, per terminare con le premiazioni in pedana sabato 30 settembre. In contemporanea si sono aperte anche le iscrizioni al 24° Rally delle Palme.

Il 70° Rallye Sanremo è il settimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco e il quinto del CIAR-Junior, riservato alle giovani promesse del rallismo italiano.

Lo scorso anno vide il successo del savonese Fabio Andolfi, affiancato da Manuel Fenoli, che grazie, a un crescendo wagneriano nel finale (fu il più veloce sul Langan e secondo assoluto a Semoigo) ebbe la meglio sul filo di lana per appena 9/10 su Andrea Crugnola-Pietro Ometto, che avevano dominato la gara fino a due prove dal termine, perdendo lo slancio nel finale. Terza piazza per Damiano De Tommaso-Giorgia Ascalone.

La classifica 69° Rallye Sanremo (8-9 aprile 2022). 1. Fabio Andolfi-Manuel Fenoli (Škoda Fabia Rally2 evo) in 1.19’02”0; 2. Andrea Crugnola-Pietro Ometto (Citroën C3 Rally2) a 9/10; 3. Damiano De Tommaso-Giorgia Ascalone (Škoda Fabia Rally2 evo), a 45”5. Alla gara presero parte 78 equipaggi, 56 dei quali festeggiarono l’arrivo davanti al Casinò di Sanremo.