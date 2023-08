Riva Ligure: “Moscatello di Taggia” - 600 anni di storia e una grande festa.

In collaborazione fra il Comune e l'Associazione dei Produttori del Moscatello di Taggia, lunedì 28 agosto alle ore 21.15 nell'ambito della rassegna Sale In Zucca una serata dedicata alla scoperta di un vino, un tempo noto in tutto il mondo e apprezzato su tutte le tavole reali, con una interessante e originale degustazione.

All'incontro con i produttori saranno presenti: Alessandro Carassale (Università di Genova), Alessandro Piana, vice Presidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria), Francesco Benza assessore comune di Riva Ligure, Augusto Manfredi sommelier, Eros Mammoliti (Presidente Associazione Produttori Moscatello di Taggia). Conduce l'incontro il giornalista Claudio Porchia

Durante l'incontro degustazione di Moscatello di Taggia, secco e passito, in abbinamento a gustose preparazioni gastronomiche e prodotti tipici del territorio come il Branda e i deliziosi dolci della B&B Dolciaria, fra cui il nuovo pasticcino al Moscatello di Taggia, un prodotto innovativo destinato a essere distribuito nelle enoteche.

La rassegna terminerà giovedì 31 agosto con Valerio Massimo Visintin che presenterà il suo ultimo libro “Dietro le stelle” con letture dell’attrice Cristina Sarti e porterà il pubblico a scoprire cosa si nasconde dietro il mondo delle stelle della famosa guida francese.

Appuntamento alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

'Sale in Zucca' è promossa dal Comune di Riva Ligure con il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva ed il contributo di Banca Caraglio.





"Mi congratulo con il sindaco Giuffra e l'assessore al Turismo Benza del Comune di Riva per la varietà e la qualità dei 62 eventi su 62 giorni che stanno animando questa estate - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale e all'Agricoltura Alessandro Piana -, valorizzando anche quei prodotti identitari della nostra regione come il Moscatello di Taggia. Un' eccellenza in crescita che negli ultimi 20 anni ha saputo conquistarsi un'attenzione importante sul mercato grazie al lavoro dei produttori senza i quali la rinascita non avrebbe potuto iniziare, al sostegno della Regione e degli Enti territoriali, di giornalisti e foodteller oltre che delle dinamiche associazioni di categoria, dei Produttori di Moscatello di Taggia e della rete d'imprese agricole Terre del Moscatello".