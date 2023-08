Imperia, scontro auto-scooter in piazza Calvi: ferito un 40enne (foto)

Scontro tra un auto e un scooter in piazza Ulisse Calvi a Imperia nel primo pomeriggio di oggi, all'incrocio tra via Agnesi e via Serrati.

Ferito un 40enne, che era in sella al ciclomotore, illesa la donna che viaggiava con lui.

Lo scooterista è stato, comunque, trasferito da un mezzo della Croce Rossa di Imperia all'ospedale del capoluogo in codice giallo.

Dei rilievi e di regolare il traffico si sono occupati i vigli urbani e agenti della polizia locale stradale. All'origine dello scontro una mancata precedenza.