Taggia, allerta meteo: ordinanza del Comune. Le misure di sicurezza da adottare

Per questa ragione il Comune di Taggia ha pubblicato un’ordinanza sindacale, firmata dal vicesindaco Espedito Longobardi, che dispone alcuni divieti e alcune chiusure per garantire la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini.

• la sospensione di qualsiasi genere di attività in alveo o in adiacenza ai corsi d’acqua e/o aree marine presenti sul territorio comunale, nonché di qualsiasi attività su ponti, passerelle, arenili o luoghi simili;

• la chiusura dell’area “Darsena”, della zona pedonale della passeggiata a mare, dei mercati all’aperto, dei centri ricreativi per anziani, degli impianti sportivi, dell’area cimiteriale comunale, dei locali comunali ad uso pubblico (ad eccezione della sede comunale) e il divieto di accesso ai seguenti giardini pubblici e Parchi Giochi siti nella città: Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Via Borghi, Villa Boselli, Via Blengino, Via Magellano, Via San Francesco –Life Park-;