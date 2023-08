FI si allarga e nasce Forza Sanremo, Zoccarato: “Nessuna paura di aprire a chi oggi è in amministrazione e si sente vicino a noi”

Dopo le parole del senatore Gianni Berrino, anche l’ex sindaco di Sanremo e attuale regista del progetto ‘Andiamo’ Maurizio Zoccarato interviene a poche ore dall’allargamento di Forza Italia che accoglie anche i rappresentanti cittadini di Liguria Popolare Andrea Artioli e Giampiero Correnti dando così vita al nuovo gruppo consiliare Forza Sanremo. Una manovra in chiave amministrative 2024 con il neonato gruppo pronto anche a ripresentarsi alle urne sotto forma di lista civica nella coalizione di centrodestra.

“È la dimostrazione che il centrodestra a Sanremo sta lavorando e continua a lavorare per rafforzarsi e organizzarsi - commenta Zoccarato - è una bellissima operazione fatta da Forza Italia che è stato un partito che ha raggiunto anche numeri importantissimi e ha la struttura per tornare a essere un partito di altissimo livello. Le stesse operazioni sono portate avanti anche dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Il senatore Gianni Berrino sta facendo un’ottima regia ed è coadiuvato molto bene dai vertici dei partiti: Forza Italia con Baggioli, la Lega con Antonio Federico e Daniele Ventimiglia e con la sua squadra di Fratelli d’Italia”.

“Mi associo a quello che ha detto il senatore Berrino - aggiunge - è una dimostrazione di compattezza e di crescita dei partiti che sono più forti e organizzati, cosa che fa bene anche alle liste civiche che dovranno andare a prendere tutte quelle persone che non si ritrovano nei partiti a livello cittadino, ma che si ritrovano negli stessi partiti alle elezioni politiche. Penso che il compito delle liste civiche sia andare a prendere quei voti che sono non solo negli scontenti, ma anche nei delusi dalla politica e che normalmente non vanno a votare. La lista civica deve essere un plus ai partiti, non tolgono voti”.



“Noi come ‘Andiamo’ continuiamo a dire di allargare e di non mettere steccati e barriere, tutti sono i benvenuti, non ci devono essere veti nei confronti di nessuno ma aperture nei confronti di tutti - conclude l’ex sindaco - dobbiamo confrontarci sui valori, sui programmi, sui cittadini e sui programmo per la città. Non dobbiamo avere paura di aprire a chi oggi è in amministrazione e si sente vicino a noi con valori moderati di centrodestra”.