FI si allarga e nasce Forza Sanremo, Berrino: “Buon segnale per la compattezza del centrodestra”

La prima manovra politica interna al centrodestra dopo la nascita di ‘Andiamo’ porta la bandiera di Forza Italia. Il partito guidato in provincia da Simone Baggioli ha annunciato l’ingresso di Andrea Artioli e Piero Correnti, mossa che di fatto provoca la sparizione di Liguria Popolare dal consiglio comunale di Sanremo e la nascita di Forza Sanremo, costola di FI.

Più volte durante l’incontro con la stampa il coordinatore Baggioli ha fatto il nome del senatore Gianni Berrino come regista del progetto centrodestra in vista delle amministrative 2024. E il suo commento non si è fatto attendere.

“Penso sia un buon segnale che sottolinea la compattezza del centrodestra - ha dichiarato Berrino - un buon modo per compattarsi in vista delle elezioni perché Liguria Popolare non avrebbe potuto fare una sua lista, penso sia un elemento positivo che sottolinea la voglia di collaborazione”. E, in merito alla nascita di ’Andiamo’: “Hanno dichiarato di essere pienamente civici e nell’area politica del centrodestra, quindi penso che sia un ottimo e ulteriore passo verso questa unità che da sempre auspico tra i partiti della nostra area e le liste civiche che appartengono all’ampia area del centrodestra. Lo vedo bene perché sono profondamente convinto che per le elezioni di Sanremo serva ampia collaborazione tra i partiti di Sanremo e le liste civiche”.