Camporosso, rinviato in autunno l'incontro pubblico con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Il segretario provinciale del Partito Democratico della provincia di Imperia Cristian Quesada annuncia che l'incontro pubblico con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, originariamente programmato per sabato 26 agosto a Camporosso, è stato rinviato a data autunnale.

Il presidente De Luca ha comunicato il rinvio dell'evento a causa di impegni personali che richiedono la sua presenza in Campania in quel periodo. "Il presidente De Luca ha espresso grande interesse per l'incontro con i cittadini e gli attivisti del nostro territorio" - dichiara Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico - "Tuttavia, per motivi personali e istituzionali, è stato necessario posticipare l'evento. Riteniamo che l'autunno rappresenterà un momento appropriato per ospitare l'incontro e discutere le sfide e le opportunità che ci attendono".

"Rimane confermato l'appuntamento con la segretaria Elly Schlein, previsto per questo lunedì alle 18:30, in località Bigauda a Camporosso. Vi aspettiamo" - conclude.