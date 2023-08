100 giorni di amministrazione Scajola, Fiorentino (Prima Imperia) ai Dem "Meno proclami, più studio"

"Mi vien da dire meno proclami, più fatti, più studio e più proposte".



Matteo Fiorentino, consigliere comunale di Prima Imperia, risponde così a Joele Corigliano, segretario dei giovani democratici (LINK), intervenuto stamani per commentare il bilancio dei 100 giorni dell'amministrazione di Claudio Scajola. "Dalle parole ai fatti, solo per una chiara smentita. Cosa si sta facendo per il futuro lavorativo dei giovani? Si sta creando economicità! So che è un utopia pensarlo per chi vive la politica sinistroide, ma aimè Il lavoro non si crea con un semplice tocco di bacchetta magica, ma solo ed esclusivamente dalla produzione di ricchezza da parte degli esistenti o nuovi attori economici" - afferma Fiorentino.