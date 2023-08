Pieve di Teco: anche Formae Lucis protagonista di Expo Valle Arroscia

Anche Formae Lucis sarà tra i protagonisti di Expo Valle Arroscia, manifestazione che torna a Pieve di Teco nel weekend dell’1-3 settembre. Organizzato dall’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” - Camera di Commercio con il Comune di Pieve di Teco e in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia, il Parco Alpi Liguri, il sostegno di Regione Liguria e il patrocinio di Provincia di Imperia e ANCI, Expo Valle Arroscia proporrà una tre giorni di eccellenze, prodotti tipici, degustazioni, incontri e tanta cultura. Nei tre giorni di festa sarà infatti possibile scoprire le bellezze del territorio, assaporare le eccellenze locali, visitare il borgo storico, da secoli importante centro di commercio al crocevia di strade che uniscono Liguria e Piemonte. Parte dei luoghi da scoprire sarà la sezione distaccata del Museo Diocesano di Albenga, ospitata all’Oratorio della Madonna della Ripa.

In collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Albenga-Imperia, nei tre giorni di Expo saranno organizzate visite speciali gratuite per scoprire la straordinaria galleria artistica del Museo. Dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche, l’Oratorio della Ripa ospita tante opere di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui, per esempio, una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola.

Questi gli orari del Museo nei giorni di Expo Valle Arroscia: venerdì 1° settembre 15,30-19,30; sabato 2 settembre 10,30-19,30; domenica 3 settembre 10,30-19,30.

A tutti i visitatori ingresso con riduzione (gratuito per i residenti). Le speciali visite guidate gratuite avranno una durata di 40 muniti e sono previste sabato e domenica alle 18,30.