Appuntamento dall' 1 al 3 settembre a Pieve di Teco per la decima edizione dell'Expo (video)

Dall’1 al 3 settembre a Pieve di Teco appuntamento con il weekend di Expo Valle Arroscia, vetrina dei prodotti tipici del territorio e delle eccellenze di Liguria.

In occasione del decennale dell’evento, ormai un classico del calendario turistico di mezza estate, l'Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio - organizzatrice della manifestazione con il Comune di Pieve di Teco e in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valle Arroscia, il Parco Alpi Liguri, il sostegno di Regione Liguria e il patrocinio di Provincia di Imperia e ANCI - ha in serbo tantissime novità per soddisfare le aspettative di un pubblico eterogeneo.

Expo Valle Arroscia propone stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica, animazione. Nei tre giorni di festa sarà possibile scoprire le bellezze del territorio, assaporare le eccellenze locali, visitare il borgo storico, da secoli importante centro di commercio al crocevia di strade che uniscono Liguria e Piemonte, con i suoi portici, i palazzi e le dimore storiche, o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. Un fine settimana per buongustai, camminatori e famiglie.

LE INTERVISTE

L’evento nato per valorizzare i prodotti tipici - l’olio extravergine, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d’influenza all’intero comprensorio dell’ Arroscia con i suoi splendidi borghi.

"Expo Valle Arroscia — afferma Enrico Pira, sindaco di Pieve di Teco — nel corso degli anni è diventata sinonimo di eccellenze del gusto e sostenibilità, un patrimonio condiviso in cui si identifica chiaramente una pluralità di soggetti. La manifestazione ha contribuito a far crescere il territorio, dei nostri borghi, del Parco sotto il profilo del tutela ambientale, del potenziamento dei servizi e dello sviluppo - L’impegno, come nuovo sindaco, è quello di proseguire su questa strada l’obiettivo di valorizzare le peculiarità delle aziende locali di avere una vetrina nella sempre suggestiva cornice di Pieve di Teco, delle sue piazze e dei suoi storici portici".

"Ottimo risultato -dice il presidente Lupi - stiamo celebrando il decennale, questa formula era innovativa quando partita e ora è una garanzia di successo, le imprese sono cresciute via via, l’eccellenza dei prodotti ormai è manifesta a tutto il mondo. Siamo estremamente soddisfatti di questa partnership in cui la Camera di commercio e la Regione Liguria hanno avuto un ruolo fondamentale e sono molto contento che tutti gli attori partecipi abbiano compreso l’importanza di valorizzare il nostro entroterra concretamente".

"Ormai è diventato un vero e punto di riferimento - dichiara il vicepresidente della Regione Alessandro Piana - in dieci anni si sono fatte tante cose, sono aumentate le aziende che partecipano con i loro prodotti di eccellenza e di nicchia, legati all’agroalimentare, all’artigianato e al commercio. Con Regione Liguria appoggiamo la buona riuscita di questo evento e promuoviamo anche in altre realtà territoriali la possibilità di far nascere altre Expo che sono la vera anima del nostro territorio e del nostro entroterra. Con la Regione siamo sempre dalla parte di chi si mette in gioco come gli amministratori della Valle Arroscia e delle imprese".

"Un Expo straordinario, dieci anni di una manifestazione che Regione Liguria sostiene fin dall’inizio, una manifestazione che valorizza il nostro territorio e il nostro entroterra. La Valle Arroscia, una valle straordinaria, nella quale Regione ha molto investito con opere di riqualificazione urbana, intervenendo in diversi comuni per rendere i nostri borghi e le nostre vallate più belle e appetibili dal punto di visto turistico e più vivibili per la comunità. L’entroterra è una realtà straordinaria, queste manifestazioni servono a metterlo in evidenza e gli interventi che nell’anno portiamo avanti sono straordinari perché aiutano la crescita dell’entroterra. Un grande evento, complimenti alla Camera di commercio, la Regione è al suo fianco, è al fianco del territorio", dice l'assessore regionale Marco Scajola.

Oggi, in questa valle, gli stranieri sono diventati una presenza costante a sostegno di un’economia in crescita. Expo rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità.

Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della Valle Arroscia.