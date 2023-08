Weekend del 26-27 agosto, traffico da bollino rosso in Riviera

L’ultimo fine settimana di agosto si preannuncia problematico per il traffico legato al rientro dalle vacanze già a partire da oggi, venerdì 25 agosto.

Quello alle porte è il quarto e ultimo weekend del mese. Il grosso del flusso di traffico è previsto sull’Autofiori lungo la carreggiata sud.

I turisti milanesi e piemontesi lasceranno le località di mare della Riviera visto che da lunedì riprenderanno praticamente la maggior parte delle attività produttive. Sono previsti movimenti per i rientri dalla Francia da parte di chi approfitterà di questo ultimo fine settimana per fare un bagno oltre confine.

Secondo il calendario del traffico predisposto dalla polizia stradale oggi, soprattutto durante il pomeriggio, è previsto traffico intenso con possibile criticità (bollino rosso).

Le situazioni più problematiche si prevedono in uscita dalle principali località del Ponente. Bisognerà fare attenzione alle strade che dalla Liguria portano in Lombardia e in Piemonte, ma anche alla Statale 28 del Colle di Nava utilizzata dagli automobilisti per evitare incollonamenti in autostrada.