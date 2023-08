Rissa tra ragazzi ad Arma di Taggia: soccorsi in piazza Tiziano Chierotti

Movida violenta ad Arma di Taggia. Nella notte è stato richiesto l'intervento dei soccorsi in piazza Tiziano Chierotti dove c'è stata un po' di bagarre tra alcuni giovani venuti alle mani.



Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, e due ambulanze, una della croce verde di Arma e l'altra della croce bianca. Le condizioni di salute dei giovani rimasti feriti sembra non siano gravi, uno di loro è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti.



Alcuni dei ragazzi si sarebbero allontanati rapidamente prima dell'arrivo dei soccorsi. Sull'accaduto che assume i contorni di una rissa stanno indagando i carabinieri. Non è la prima volta che in estate nella cittadina turistica si registrano episodi di cronaca legati alla giovane età dei coinvolti.