Imperia, "marciapiedi inaccessibili per i disabili": la segnalazione

Una lettrice ci ha scritto per rendere pubblica una situazione di disagio riscontrata a Imperia.

"Sono disabile da un anno, purtroppo, come cittadina imperiese noto quanto poco si è fatto e si fa per le persone come me. Marciapiedi inaccessibili, strutture difficili da raggiungere" - sottolinea la cittadina.

"Inoltre, io fedele iscritta al cineforum al Cinema Centrale mi vedo costretta a rinunciare già da tempo, in quanto lo stesso è privo di corrimano e montascale. Spesso non veniamo considerati e costretti ai margini della società" - dice firmandosi 'una cittadina come altri'.