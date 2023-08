Degrado a Bussana, "i cassonetti dei rifiuti sono sporchi": la segnalazione (Foto)

Una lettrice ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado presente a Bussana, frazione di Sanremo.

"Il servizio di raccolta dei rifiuti 'porta a porta' non è attivo per tutti, noi abitiamo sulla mulattiera, in via Lavatoi a Bussana, è pedonale e, quindi, non godiamo del servizio di raccolta dei rifiuti sulla porta di casa, paghiamo la tassa come tutti gli altri cittadini ma dobbiamo portare i nostri rifiuti, diligentemente differenziati, presso i cassonetti su via Frantoi Canai" - fa sapere la lettrice, A. C. - "I cassonetti sulla via sono sporchi, il sito intorno abbandonato all’incuria di cittadini incivili, a cui piace vivere nello sporco e tra i rifiuti. Allego delle fotografie per mostrare lo stato di degrado presente e la grave situazione igienica che dobbiamo subire ogni volta che portiamo i nostri rifiuti perfettamente differenziati".

"Vorrei fare anche una riflessione: i nostri amministratori sono consapevoli della frustrazione che viviamo ogni volta? Il cittadino che paga le tasse e rispetta le regole vive letteralmente nella merda, invece chi evade le tasse, non si cura del decoro della strada in cui vive, a questi personaggi è concesso di vivere come un parassita a spese di noi 'idioti' ligi e diligenti!" - commenta - "Per trovare gli evasori basterebbe incrociare i dati tra i contratti dell’acqua potabile (Amaie) e le cartelle della 'tassa dei servizi!!!' (Amaie), senza dover appaltare a terzi la verifica delle cartelle di chi sta già pagando (parlo per esperienza diretta). Politica spregevole perché ha abbandonato i cittadini onesti e rispettosi. Sanremo è città turistica tutto l’anno da almeno due secoli e i cassonetti di via Frantoi Canai, incrocio via Lavatoi, non sono mai stati puliti".