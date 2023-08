Da Taggia a Punta Basei, escursione alla panoramica vetta sul Gran Paradiso

Per il primo weekend di settembre verrà proposta un'escursione alla scoperta della Punta Basei, panoramica vetta nella zona del Gran Paradiso. La salita si svolgerà domenica 3 settembre dal Colle del Nivolet, dove si pernotterà presso il Rifugio Savoia (raggiungibile in auto). Il ritrovo è fissato alle 10 di sabato 2 settembre presso la stazione ferroviaria di Taggia.

La Punta Basei è una montagna delle Alpi Graie, collocata tra la valle di Rhemes (Valle d’Aosta) e la valle dell’Orco (Piemonte). Dal versante piemontese domina il lago Serrù ed il lago Agnel. Spettacolare panorama dalla vetta sul Gran Paradiso, sulle montagne della Val di Rhemes e della Vanoise. Pernottamento presso il Rifugio Savoia al Nivolet, raggiungibile in auto. Dal rifugio si prende quota lungo l’evidente sentiero tra i prati. Tralasciando la deviazione a destra per il Taou Blanc si sale prima al Lago Leytà e dopo al Col Basei (3175 m). Dopo aver scavalcato un piccolo rilievo si va al Col di Nivoletta e si sfiora a sinistra il ridotto ghiacciaio Basei. L’ultimo salto roccioso è facilitato da una corda fissa e con la dovuta attenzione e cautela si arriva in vetta. Il ritorno si effettua ripercorrendo l’itinerario di salita.

Per iscriversi alla gita e avere maggiori informazioni ci si può recare in sede o contattare direttamente il responsabile, Adriano Ferrandini (AE), al numero 3355492233. "Si prega di confermare la partecipazione in sede il mercoledì pomeriggio dalle 17,30 alle 19 oppure contattando direttamente il responsabile. I non soci che volessero partecipare devono obbligatoriamente versare l’importo di 12,00 euro per ogni giorno al fine di attivare la copertura assicurativa al momento dell’iscrizione alla gita" - fanno sapere gli organizzatori.