Al via il Bordighera Book Festival: taglio del nastro in corso Italia (Foto)

Ha preso ufficialmente il via nella città delle palme il Bordighera Book Festival, che quest'anno spegne dieci candeline. Con il taglio del nastro è iniziata, nel pomeriggio di oggi, l’edizione 2023 dell’unica fiera del libro ligure inserita nel calendario nazionale fiere. Per l'occasione erano presenti l'assessore di Bordighera Melina Rodà, il presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti, Gianluca Gazzano di Bordighera Amor mio, Paola Savella di Espansione Eventi, Donatella Tralci del Mondadori Bookstore di Bordighera, il presidente Confcommercio di Bordighera Jean Pierre Novembre e Freddy Colt.

In corso Italia fino al 27 agosto vi saranno stand di case editrici provenienti da tutto il territorio italiano che proporranno le novità editoriali e vi sarà un settore riservato agli incontri letterati con autori locali e di fama nazionale, che saranno intervistati da giornalisti ed esperti. Nel centro città sono state create tre postazioni per le presentazioni letterarie: una a lato sud (dehor Buga Buga), l'altra a nord lato corso Europa, da cui il nome, e da quest'anno una terza nel centro della via (dehor L'Angelo Bordigotto). Un’ulteriore postazione sarà ai Giardini Peynet, che si trovano davanti al Teatro del Palazzo del Parco, dove andranno in scena tre incontri serali.

Sul sito si possono trovare autori, sinossi di tutti i libri che verranno presentati e il programma delle quattro giornate. Quest’anno il Bordighera Book Festival ospita anche la mostra “Oltre le parole...Visione, colore, emozione” dell’Accademia Balbo, il Gattile di Ventimiglia con le volontarie dei “Randagi Fortunati”, il FAI - Fondo Ambiente Italiano delegazione di Imperia, l’Asl1 Imperiese che proporrà un servizio di screening, laboratori e animazione. Inoltre, vi sarà una mostra nella Sala Rossa del Palazzo del Parco: “L’ultima luna”, un omaggio a Marilena Rigotti. Oltre 40 fotografie esposte nella Sala Rossa di Palazzo del Parco. Scatti di Marilena Rigotti che con la sua riservatezza e sensibilità ha fotografato gli angoli più belli della città che amava, dall’alba al tramonto per immortalare gli scorci meno frequentati di Bordighera. Una macchina fotografica, passione e tanta dedizione erano i suoi ingredienti segreti. La sua prematura scomparsa ha scosso profondamente l’intera comunità bordigotta e i tanti ammiratori che dal web potevano ammirare le bellezze della città. Il suo ultimo scatto inedito una luna, da qui il nome della mostra, che vuole essere un omaggio con amore alla sua opera. L’evento è realizzato in collaborazione dalle associazioni Delfi Arte e Sport e Bordighera Amor mio. Inoltre, il Bordighera Book Festival ricorderà i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino con la presentazione di due libri. Il primo appuntamento sarà oggi alle 19.15 allo Spazio Buga Buga con "Italo Calvino e Sanremo. Alla ricerca della città scomparsa" di Laura Guglielmi mentre il secondo sarà domenica alle 17.30 allo Spazio Europa con "Il giardino di Italo" di Enzo Fileno Carabba.

L’evento culturale, che è inserito nel calendario delle manifestazioni estive della città di Bordighera e nel calendario fieristico italiano, è organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Bordighera e ha il patrocinio del Comune e della Regione Liguria. E’ un evento gratuito e aperto a tutti, sia agli appassionati di libri che potranno scoprire le novità delle case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale, curiosità e libri difficilmente reperibili in libreria, sia ai curiosi che si potranno aggirare fra gli stand espositivi nel centro cittadino riscoprendo la cultura in “strada”.